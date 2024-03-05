Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей

Впервые за более чем девять месяцев Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. Маск уступил свое место в индексе миллиардеров Bloomberg Джеффу Безосу после того, как акции Tesla Inc. упали на 7,2% в понедельник, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Сейчас состояние Маска составляет 197,7 миллиарда долларов; состояние Безоса составляет 200,3 млрд долл.

Впервые с 2021 года 60-летний Безос, основатель Amazon.com Inc., возглавил рейтинг самых богатых людей по версии Bloomberg.

Разрыв в состоянии между 52-летним Маском и Безосом, который в какой-то момент достигал 142 миллиардов долларов, сокращается, поскольку акции Amazon и Tesla движутся в противоположных направлениях. Хотя акции обоих входят в так называемую "Великолепную семерку", которая способствовала развитию фондовых рынков США, акции Amazon выросли более чем вдвое с конца 2022 года и находятся в непосредственной близости от рекордного максимума. Tesla упала примерно на 50% по сравнению с пиком 2021 года.

Акции Tesla упали в понедельник после того, как предварительные данные показали, что поставки с завода в Шанхае упали до самого низкого уровня более чем за год. Тем временем Amazon демонстрирует лучший рост онлайн-продаж с начала пандемии.

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года