Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей
Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека мира после того, как акции Tesla упали, в результате чего состояние Илона Маска стало ниже состояния Безоса.
кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины
Британская разведка объясняет, что кремль отказался отправлять свои новые танки "Армата" в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества.
Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте
Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".
Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке
Языковой омбудсмен обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) обеспечение образования на украинском языке для более 600 000 украинских детей, проживающих за рубежом.
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана.
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Федор Вениславский предположил возможность расширения на законодательном уровне права применения санкций к поставщикам, которые не выполняют своих обязательств перед государственными заказчиками, такими как министерство обороны.
ЕС представит меры по стимулированию военной промышленности в ответ на российское вторжение в Украину
Европейская комиссия готовится предложить меры по переориентации предприятий оборонно-промышленного комплекса на увеличение производства военной продукции для европейской обороны в ответ на вторжение России в Украину.
Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС
Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.
"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине
Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Изнасиловали девушку во время захвата Харьковщины: будут судить двух российских военнослужащих
Полковника российской армии и его подчиненного, водителя, будут судить за изнасилование девушки во время оккупации россией населенного пункта в Харьковской области Украины.