Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года

Основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций компании в течение года, об этом говорится в официальном заявлении, передает УНН.

Совокупная стоимость акций, которые планируется продать, оценивается на уровне 8,6 млрд долларов при стоимости одной акции 171,8 доллара.

Согласно последнему годовому отчету компании, план продажи был принят 8 ноября прошлого года и будет завершен до 31 января 2025 года.

Напомним,

Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 году, как компания по продаже книг. Сейчас это мировой лидер в сфере электронной коммерции, которая также предоставляет облачные услуги.

В 2021 году Безос ушел с должности исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.

Акции Amazon на днях продемонстрировали рост на 8%, после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах продаж за праздничный период.