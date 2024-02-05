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Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года

Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 23:22  •  28314 просмотра

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Основатель Amazon Джефф Безос продаст акций компании на сумму около 8,6 миллиарда долларов до января 2025 года.

Основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций компании в течение года, об этом говорится в официальном заявлении, передает УНН.

Совокупная стоимость акций, которые планируется продать, оценивается на уровне 8,6 млрд долларов при стоимости одной акции 171,8 доллара.

Согласно последнему годовому отчету компании, план продажи был принят 8 ноября прошлого года и будет завершен до 31 января 2025 года.

Напомним,

Amazon был основан Джеффом Безосом в 1994 году, как компания по продаже книг. Сейчас это мировой лидер в сфере электронной коммерции, которая также предоставляет облачные услуги.

В 2021 году Безос ушел с должности исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.

Акции Amazon на днях продемонстрировали рост на 8%, после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах продаж за праздничный период.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Мира
dzheff-bezosДжефф Безос
Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року
Bezos intends to sell up to 50 million Amazon shares during the year
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