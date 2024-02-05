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Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року

Безос має намір продати до 50 мільйонів акцій Amazon протягом року

Київ • УНН

 • 34301 перегляди

Засновник Amazon Джефф Безос продасть акцій компанії на суму близько 8,6 мільярда доларів до січня 2025 року.

Засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій компанії протягом року, про це йдеться в офіційній заяві, передає УНН.

Сукупна вартість акцій, які планується продати, оцінюється на рівні 8,6 млрд доларів при вартості однієї акції 171,8 долара.

Згідно з останнім річним звітом компанії, план продажу був прийнятий 8 листопада минулого року та буде завершено до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо

Amazon був заснований Джеффом Безосом у 1994 році, як компанія з продажу книг. Наразі це світовий лідер у сфері електронної комерції, яка також надає хмарні послуги.

У 2021 році Безос пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.

Акції Amazon днями продемонстрували зростання на 8%, після того, як компанія повідомила про вищі, ніж очікувалося, об’єми продажів за святковий період.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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