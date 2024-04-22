Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  108055 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  184507 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  275249 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  162879 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128500 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100471 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102388 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207261 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237128 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233275 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  423031 просмотра

Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.

Анонсы •   •  1596 просмотра
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Ученые создали первый в истории атлас старения человеческих мышц, определив новые клеточные популяции, которые объясняют, почему некоторые мышечные волокна стареют быстрее, чем другие, и раскрыв клеточные механизмы, которые помогают противостоять потере мышечной массы.

Здоровье •   •  2847 просмотра
Первая карта мышц человека показывает, что наше тело не хочет стареть

Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.

политика •   •  3852 просмотра
Bloomberg: у Трампа закончились деньги на адвокатов

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 168 км к юго-западу от Мансанильо, Мексика, на глубине 10 км, сообщений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Новости Мира •   •  3429 просмотра
У берегов Мексики произошло землетрясение

Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times

Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.

Война •   •  5329 просмотра
Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times

Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка

Совместные литовско-польские военные учения Brave Griffin 24/II начались 21 апреля с целью отработки сценария обороны Сувалкского перешейка, в которых принимают участие 1500 литовских военнослужащих, американские и португальские военные.

Война •   •  5377 просмотра
Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка

С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии

Пять ракет были выпущены из Ирака в сторону американской военной базы на северо-востоке Сирии, что стало первой атакой на американские войска с февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки прекратили свои атаки.

Война •   •  6302 просмотра
С территории Ирака было выпущено пять ракет по военной базе США в Сирии

Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол

Дания предоставит Украине весь свой парк списанных истребителей F-16, о чем ранее договорились лидеры двух стран.

Война •   •  8045 просмотра
Украина получит от Дании все истребители F-16 - посол

В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

Протестующие в Тбилиси, Грузия, уже семь дней протестуют против предложенного закона об "иностранных агентах", который они считают антидемократическим и антиевропейским, скандируя лозунги в поддержку Европы и против закона.

Общество •   •  6543 просмотра
В Грузии седьмой день протестуют против закона об "иноагентах"

NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране

Израиль нанес удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-300 в Иране во время атаки 19 апреля, согласно сообщениям западных и иранских официальных лиц.

Война •   •  9869 просмотра
NYT: Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране