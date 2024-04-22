Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3

Стали известны некоторые подробности о новой Model 3 Performance. Из исходного кода страницы заказа Tesla выяснилось, что высокопроизводительная версия Model 3 оснащена адаптивной подвеской для улучшенного контроля кузова и комфорта, усовершенствованным режимом вождения для более быстрой реакции, новыми спортивными сиденьями с вентиляцией, специально настроенными шасси и подвеской, улучшенной тормозной системой и декором. Новинка имеет мощность более 500 л. с. и заявляется как "самый мощный Model 3 из когда-либо созданных". Ожидается, что Tesla объявит цену, дату начала продаж и другие детали об обновленной Model 3 Performance на следующей неделе. На официальном сайте Tesla UK были обнаружены некоторые скрытые подробности о будущей новинке, передает УНН.

Детали

Подтверждено, что автопроизводитель планирует выпустить новую высокопроизводительную версию Model 3 Highland, о чем свидетельствуют новые значки, появившиеся в обновленном каталоге запчастей Tesla. Tesla также обновила изображения в своем приложении, добавив новые спортивные сиденья, которые, как ожидается, предназначены для новой Model 3 Performance.

Ранее прототипы Model 3 Performance были замечены в камуфляже. Судя по всему, передний бампер у них будет обновлен. В этом месяце Tesla пригласила ютуберов посмотреть автомобиль на мероприятии в Калифорнии, однако официально компания пока не представила его.

Теперь стало известно немного больше подробностей из исходного кода страницы заказа Tesla. Вот новые сведения, подтвержденные через утечку:

Абсолютно новая адаптивная подвеска с собственным программным обеспечением предоставляет улучшенный контроль кузова, не жертвуя повседневным удобством и комфортом.

Последнее поколение режима вождения интегрирует управление адаптивной подвеской с оптимизированной по производительности трансмиссией, обеспечивая более быструю реакцию и удовольствие от вождения.

Track Mode V3 предлагает совершенно новую калибровку силового агрегата и адаптивной подвески, чтобы дать больше контроля за рулем. Вы можете настроить баланс управляемости, систему стабилизации и рекуперативное торможение.

Абсолютно новый дизайн сидений с улучшенной боковой поддержкой и валиками удерживает вас на месте, а вентиляция обеспечивает прохладу.

Специальные компоненты шасси и подвески настроены для обеспечения интуитивно понятной, молниеносной реакции на действия водителя.

Кованые диски Performance - легкие разноширокие диски обеспечивают более резкую реакцию на повороты руля, улучшенную предсказуемость, повышенное сцепление на выходе из поворотов и оптимизированную аэродинамику.

Улучшенная чувствительность педалей и управление теплоотдачей обеспечивают постоянное торможение на всех скоростях и в широком диапазоне температур.

Легкий декор из углеродного волокна с изысканным плетением уникален для Model 3 Performance.

В исходном коде веб-страницы также есть такая информация: "Новые высокопроизводительные силовые агрегаты развивают общую мощность более 500 лошадиных сил и разгоняются с 0 до 100 км/ч. за секунду. Встречайте самый мощный Model 3 из когда-либо созданных".

Ожидается, что Tesla представит и начнет принимать заказы на новый Model 3 Performance на следующей неделе - 20 или 23 апреля.

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