Starbucks снижает прогноз продаж из-за падения спроса на ключевых рынках США и Китая

Компания Starbucks во вторник снизила свой годовой прогноз продаж после того, как сообщила о падении сопоставимых продаж впервые за почти три года, на фоне того, как она борется со слабым спросом на свой кофе в США и Китае, двух своих крупнейших рынках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции компании упали на 12% во вторник во время расширенных торгов, на фоне того, как сеть кофеен не оправдала оценок квартальной прибыли и отметила удар из-за геополитической неопределенности на Ближнем Востоке.

Starbucks ожидает, что рост сопоставимых продаж - как во всем мире, так и в США - будет находиться в диапазоне от небольшого однозначного снижения до стабилизации в течение всего года по сравнению с предыдущим ростом на уровне 4-6%.

Второй квартал был "сложным", сказала финансовый директор Рэйчел Руджери во время телеконференции по итогам отчета о прибылях и убытках.

"...Противодействующие факторы постоянно сохранялись в течение всего квартала, что заставило нас пересмотреть наши действия и планы реагирования, чтобы как разблокировать, так и привлечь спрос", - сказала Руджери.

Западные бренды, такие как Starbucks и McDonald's, также испытывают на себе влияние кампании бойкота на Ближнем Востоке и некоторых других странах в связи с военным наступлением Израиля в секторе Газа, отмечает издание.

В США Starbucks столкнулась с замедлением спроса, на фоне того, как холодная погода в январе и нестабильная макроэкономическая ситуация повлияли на продажу более дорогих напитков.

Согласно данным LSEG, глобальные сравнительные продажи сети кофеен во втором квартале упали на 4% по сравнению с прогнозируемым аналитиками ростом на 1,44%.

"Мы по-прежнему видим последствия более медленного, чем ожидалось, восстановления и видим жесткую конкуренцию среди ценовых игроков на рынке", - заявил генеральный директор Лаксман Нарасимхан во время телефонного разговора по итогам отчета о прибылях и убытках.

Сравнительные продажи упали на 11% в Китае и на 3% в США.

"Мы думаем, что в ближайшем будущем компания сможет сформулировать план по оживлению тенденций трафика", - сказал Мэтью Гудман, старший аналитик исследовательской фирмы M Science.

Данные M Science показывают, что рост продаж в феврале замедлился по сравнению с предыдущим месяцем и до сих пор не восстановился, в том числе в текущем квартале.

Операционная маржа в отчетном квартале упала на 240 базисных пунктов до 12,8%, на фоне того, как Starbucks боролась с жесткими условиями на рынке труда и активизировала действия профсоюзов, одновременно увеличивая инвестиции в рекламные акции для стимулирования спроса.

Без учета статей прибыль компании составила 68 центов на акцию, не оправдав ожиданий рынка на уровне 79 центов, указывает издание.

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