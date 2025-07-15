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Starbucks розкриває "секретне меню" у своєму додатку

Київ • УНН

 • 2128 перегляди

Мережа кав'ярень Starbucks представила "секретне меню" у своєму додатку, що містить варіації улюблених напоїв та винаходи клієнтів. Користувачі можуть отримати доступ до нього на вкладці "пропозиції" та замовляти безпосередньо.

Starbucks розкриває "секретне меню" у своєму додатку

Starbucks розкриває "секретний" перелік страв та напоїв в додатку мережі кав'ярень. Передає УНН із посиланням на cbsnews.

Деталі

Мережа кав'ярен Starbucks оголосила про новий сюрприз, - "секретне меню", яке містить варіації деяких улюблених фанатами страв, а також винаходи клієнтів.

"Секретне меню" не таке таємне, як здається. Насправді - це індивідуальні напої, які надають нового роду лате, фраппе, кави з льодом, чаю та лимонадам компанії.

Окрім збору зірок, які зрештою перетворюються на безкоштовні напої, користувачі застосунку можуть отримати доступ до "секретного" меню на вкладці "пропозиції" та замовляти безпосередньо з нього. 

За словами прес-секретаря, Starbucks регулярно впроваджуватиме нові комбінації напоїв.

Цей крок є частиною зусиль генерального директора Брайана Ніккола, спрямованих на повернення клієнтів і відродження бренду Starbucks.

Промо-акція відбулася після того, як у лютому компанія спростила меню, намагаючись покращити обслуговування клієнтів.

Щоб підвищити інтерес до "секретного меню", Starbucks також проводить конкурс, який триватиме з 14 по 20 липня.

клієнти можуть подавати свої пропозиції та голосувати за улюблені кастомізовані напої.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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