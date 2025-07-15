Starbucks раскрывает «секретное меню» в своем приложении

Starbucks раскрывает «секретный» список блюд и напитков в приложении сети кофеен. Передает УНН со ссылкой на cbsnews.

Детали

Сеть кофеен Starbucks объявила о новом сюрпризе – «секретном меню», которое содержит вариации некоторых любимых фанатами блюд, а также изобретения клиентов.

«Секретное меню» не так таинственно, как кажется. На самом деле – это индивидуальные напитки, которые придают новый вид латте, фраппе, кофе со льдом, чаю и лимонадам компании.

Помимо сбора звезд, которые в конечном итоге превращаются в бесплатные напитки, пользователи приложения могут получить доступ к «секретному» меню на вкладке «предложения» и заказывать непосредственно из него.

По словам пресс-секретаря, Starbucks будет регулярно внедрять новые комбинации напитков.

Этот шаг является частью усилий генерального директора Брайана Никкола, направленных на возвращение клиентов и возрождение бренда Starbucks.

Промо-акция состоялась после того, как в феврале компания упростила меню, пытаясь улучшить обслуживание клиентов.

Чтобы повысить интерес к «секретному меню», Starbucks также проводит конкурс, который продлится с 14 по 20 июля.

клиенты могут подавать свои предложения и голосовать за любимые кастомизированные напитки.

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