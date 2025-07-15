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Starbucks раскрывает «секретное меню» в своем приложении

Киев • УНН

 • 1812 просмотра

Сеть кофеен Starbucks представила «секретное меню» в своем приложении, содержащее вариации любимых напитков и изобретения клиентов. Пользователи могут получить доступ к нему на вкладке «предложения» и заказывать непосредственно.

Starbucks раскрывает «секретное меню» в своем приложении

Starbucks раскрывает «секретный» список блюд и напитков в приложении сети кофеен. Передает УНН со ссылкой на cbsnews.

Детали

Сеть кофеен Starbucks объявила о новом сюрпризе – «секретном меню», которое содержит вариации некоторых любимых фанатами блюд, а также изобретения клиентов.

«Секретное меню» не так таинственно, как кажется. На самом деле – это индивидуальные напитки, которые придают новый вид латте, фраппе, кофе со льдом, чаю и лимонадам компании.

Помимо сбора звезд, которые в конечном итоге превращаются в бесплатные напитки, пользователи приложения могут получить доступ к «секретному» меню на вкладке «предложения» и заказывать непосредственно из него. 

По словам пресс-секретаря, Starbucks будет регулярно внедрять новые комбинации напитков.

Этот шаг является частью усилий генерального директора Брайана Никкола, направленных на возвращение клиентов и возрождение бренда Starbucks.

Промо-акция состоялась после того, как в феврале компания упростила меню, пытаясь улучшить обслуживание клиентов.

Чтобы повысить интерес к «секретному меню», Starbucks также проводит конкурс, который продлится с 14 по 20 июля.

клиенты могут подавать свои предложения и голосовать за любимые кастомизированные напитки.

Напомним

Сеть KFC представила в Китае необычный напиток - куриный латте.

Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета14.07.25, 12:36 • 3238 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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