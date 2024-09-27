Оригінальний рецепт: в Китаї у KFC з'явилось лате зі смаком курки та спецій

Цього місяця у KFC K Coffee в Китаї з'явилась доволі оригінальна страва - курячий лате. Страва натхненна найвідомішими рецептами мережі. Про це пише УНН з посиланням на Dao Insights.

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У Китаї популярна мережа швидкого харчування має суббренд кав'ярень K Coffee - вони ділять кухню з ресторанами KFC, але різні зони для відвідувачів. Саме там з'явився новий вид лате - зі смаком фірмової курки і "секретними" приправами.

Новинка стартувала 15 вересня, і за дві для неї випустили близько 20 тисяч знижкових купонів.

"Секретний"рецепт курки KFC складається з 11 трав і спецій, він ретельно охороняється. Проте ЗМІ запевняють, що до його складу входять: сіль, сухе листя чебрецю та базиліка, сіль селери, чорний мелений перець, гірчиця, паприка, сіль з часником та мелений імбир.

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