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Оригінальний рецепт: в Китаї у KFC з'явилось лате зі смаком курки та спецій

Оригінальний рецепт: в Китаї у KFC з'явилось лате зі смаком курки та спецій

Київ • УНН

 • 100086 перегляди

Мережа KFC представила в Китаї незвичайний напій - курячий лате. Новинка з'явилася у суббренді K Coffee та містить смак фірмової курки з 11 секретними травами і спеціями.

Цього місяця у KFC K Coffee в Китаї з'явилась доволі оригінальна страва - курячий лате. Страва натхненна найвідомішими рецептами мережі. Про це пише УНН з посиланням на Dao Insights

Деталі 

У Китаї популярна мережа швидкого харчування має суббренд кав'ярень K Coffee - вони ділять кухню з ресторанами KFC, але різні зони для відвідувачів. Саме там з'явився новий вид лате - зі смаком фірмової курки і "секретними" приправами.

Новинка стартувала 15 вересня, і за дві для неї випустили близько 20 тисяч знижкових купонів. 

"Секретний"рецепт курки KFC складається з 11 трав і спецій, він ретельно охороняється. Проте ЗМІ запевняють, що до його складу входять: сіль, сухе листя чебрецю та базиліка, сіль селери, чорний мелений перець, гірчиця, паприка, сіль з часником та мелений імбир.

Бейонсе запускає лінію віскі спільно з Moët Hennessy від LVMH21.08.24, 08:58 • 113712 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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kytaiКитай

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