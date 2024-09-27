Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

В этом месяце в KFC K Coffee в Китае появилось довольно оригинальное блюдо - куриный латте. Блюдо вдохновлено самыми известными рецептами сети. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dao Insights.

Детали

В Китае популярная сеть быстрого питания имеет суббренд кофеен K Coffee - они делят кухню с ресторанами KFC, но разные зоны для посетителей. Именно там появился новый вид латте - со вкусом фирменной курицы и «секретными» приправами.

Новинка стартовала 15 сентября, и за две для нее выпустили около 20 тысяч скидочных купонов.

«Секретный» рецепт курицы KFC состоит из 11 трав и специй, он тщательно охраняется. Однако СМИ уверяют, что в его состав входят: соль, сухие листья тимьяна и базилика, соль сельдерея, черный молотый перец, горчица, паприка, соль с чесноком и молотый имбирь.

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