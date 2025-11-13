$42.040.02
У США понад тисяча барист Starbucks вийшли на страйк у День червоних стаканів

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Понад 1000 барист Starbucks оголосили страйк у США, що збігся з Red Cup Day. Акція охопила 65 кав'ярень у 40 містах, вимагаючи справедливого колективного договору та кращих умов праці.

У США понад тисяча барист Starbucks вийшли на страйк у День червоних стаканів

У Сполучених Штатах понад 1000 барист мережі кав’ярень Starbucks оголосили страйк, який збігся з традиційним маркетинговим днем компанії – Red Cup Day. Акція протесту 13 листопада охопила 65 кав’ярень у 40 містах країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протест організував профспілковий союз Workers United, до якого входить понад 550 кав’ярень Starbucks. Учасники вимагають підписання справедливого колективного договору, покращення умов праці та припинення дискримінаційних практик.

Ми боремося за чесний трудовий договір із профспілкою, припинення несправедливих робочих практик і краще майбутнє в Starbucks 

– сказав бариста з Піттсбурга Дачі Сполтор у коментарі Reuters.

У відповідь компанія заявила, що працівники, які відпрацьовують від 20 годин на тиждень, отримують у середньому 19 доларів на годину і мають соціальні пільги, зокрема медичне страхування. Проте профспілка наголошує, що більшості співробітників не дозволяють працювати понад цей ліміт, позбавляючи їх права на повні виплати.

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Бренд
Starbucks
Reuters
Сполучені Штати Америки