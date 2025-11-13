В США более тысячи бариста Starbucks вышли на забастовку в День красных стаканов
Киев • УНН
Более 1000 бариста Starbucks объявили забастовку в США, совпавшую с Red Cup Day. Акция охватила 65 кофеен в 40 городах, требуя справедливого коллективного договора и лучших условий труда.
В Соединенных Штатах более 1000 бариста сети кофеен Starbucks объявили забастовку, которая совпала с традиционным маркетинговым днем компании – Red Cup Day. Акция протеста 13 ноября охватила 65 кофеен в 40 городах страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Протест организовал профсоюз Workers United, в который входит более 550 кофеен Starbucks. Участники требуют подписания справедливого коллективного договора, улучшения условий труда и прекращения дискриминационных практик.
Мы боремся за честный трудовой договор с профсоюзом, прекращение несправедливых рабочих практик и лучшее будущее в Starbucks
В ответ компания заявила, что работники, отработавшие от 20 часов в неделю, получают в среднем 19 долларов в час и имеют социальные льготы, в том числе медицинское страхование. Однако профсоюз отмечает, что большинству сотрудников не разрешают работать сверх этого лимита, лишая их права на полные выплаты.
