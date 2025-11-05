ukenru
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Бариста Starbucks готовят "крупнейшую забастовку в истории" – профсоюз Workers United объявил об эскалации протеста

Киев • УНН

Баристы из Starbucks готовятся к протестам и митингам 13 ноября, которые должны пройти в 25 городах в рамках традиционной акции Red Cup Day.

Бариста Starbucks готовят "крупнейшую забастовку в истории" – профсоюз Workers United объявил об эскалации протеста

Американские бариста Starbucks готовятся к масштабной забастовке 13 ноября, которая может парализовать работу сотен кофеен в день традиционной акции Red Cup Day. Профсоюз Workers United заявляет, что компания годами уклоняется от заключения контракта с работниками, которые еще в 2021 году начали организовываться для защиты своих трудовых прав. Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Профсоюз, представляющий персонал более 550 кофеен Starbucks в США, сообщил, что его члены предоставили руководству разрешение объявить забастовку "в любой момент", если компания не согласится на требования по контракту. Акции протеста уже готовятся в 25 городах, и это может стать "крупнейшей забастовкой в истории" компании.

Мы готовы и желаем объявить крупнейшую забастовку в нашей истории. Если компания хочет этого избежать, она может договориться с нами сегодня

– сказала Сильвия Болдуин, бариста из Филадельфии.

Starbucks, со своей стороны, выразила разочарование решением работников, призвав их вернуться к переговорам.

ч. Работники порта Роттердама приостанавливают забастовку на пять дней для переговоров

Мы разочарованы тем, что профсоюз Workers United, представляющий лишь около 4% наших партнеров, проголосовал за разрешение на забастовку вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Когда они будут готовы вернуться, мы будем готовы к переговорам 

– заявила пресс-секретарь компании Джейси Андерсон.

Starbucks настаивает, что уже предлагает "лучшие условия в розничной торговле", где средняя зарплата бариста превышает $19 в час, а с льготами – более $30. В то же время профсоюз обвиняет компанию в отказе от честных переговоров, увольнении активистов и закрытии профсоюзных кофеен.

Национальный совет по трудовым отношениям США уже подал более 100 жалоб на Starbucks из-за возможных нарушений законодательства. Несмотря на это, компания отрицает любые обвинения.

Предстоящая забастовка может стать переломным моментом в четырехлетнем противостоянии между корпорацией и работниками, которые требуют стабильности, достойной оплаты труда и гарантий занятости.

ч. Греция первой в ЕС вводит 13-часовой рабочий день для частного сектора - Politico

Степан Гафтко

Новости Мира
