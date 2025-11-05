Баристи Starbucks готують "найбільший страйк в історії" – профспілка Workers United оголосила про ескалацію протесту

ukenru
18:18 • 6768 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 14673 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 16128 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 23869 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29596 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 21961 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22187 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 31905 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22723 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21571 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 17502 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 39571 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 32601 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 11664 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 9696 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 23869 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29596 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 32903 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 39915 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 31905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 10080 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 11889 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 32149 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 36895 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 50238 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

Баристи Starbucks готують "найбільший страйк в історії" – профспілка Workers United оголосила про ескалацію протесту

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Баристи із Starbucks готуються до протестів та мітингів 13 листопада, які повинні пройти у 25 містах в рамках традиційної акції Red Cup Day.

Баристи Starbucks готують "найбільший страйк в історії" – профспілка Workers United оголосила про ескалацію протесту

Американські баристи Starbucks готуються до масштабного страйку 13 листопада, який може паралізувати роботу сотень кав’ярень у день традиційної акції Red Cup Day. Профспілка Workers United заявляє, що компанія роками ухиляється від укладення контракту з працівниками, які ще у 2021 році почали організовуватися для захисту своїх трудових прав. Про це йдеться у публікації Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Профспілка, яка представляє персонал понад 550 кав’ярень Starbucks у США, повідомила, що її члени надали керівництву дозвіл оголосити страйк "у будь-який момент", якщо компанія не погодиться на вимоги щодо контракту. Акції протесту вже готуються у 25 містах, і це може стати "найбільшим страйком у історії" компанії.

Ми готові та бажаємо оголосити найбільший страйк у нашій історії. Якщо компанія хоче цього уникнути, вона може домовитися з нами сьогодні

– сказала Сільвія Болдвін, бариста з Філадельфії.

Starbucks, зі свого боку, висловила розчарування рішенням працівників, закликавши їх повернутися до переговорів.

Працівники порту Роттердама призупиняють страйк на п'ять днів для переговорів12.10.25, 17:31 • 4232 перегляди

Ми розчаровані тим, що профспілка Workers United, яка представляє лише близько 4% наших партнерів, проголосувала за дозвіл на страйк замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Коли вони будуть готові повернутися, ми будемо готові до переговорів 

– заявила речниця компанії Джейсі Андерсон.

Starbucks наполягає, що вже пропонує "найкращі умови в роздрібній торгівлі", де середня зарплата бариста перевищує $19 на годину, а з пільгами – понад $30. Водночас профспілка звинувачує компанію у відмові від чесних переговорів, звільненні активістів і закритті профспілкових кав’ярень.

Національна рада з трудових відносин США вже подала понад 100 скарг на Starbucks через можливі порушення законодавства. Попри це, компанія заперечує будь-які звинувачення.

Майбутній страйк може стати переломним моментом у чотирирічному протистоянні між корпорацією та працівниками, які вимагають стабільності, гідної оплати праці та гарантій зайнятості.

Греція першою в ЄС запроваджує 13-годинний робочий день для приватного сектору - Politico15.10.25, 13:39 • 3210 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тренд
Бренд
Starbucks
Сполучені Штати Америки