Баристи Starbucks готують "найбільший страйк в історії" – профспілка Workers United оголосила про ескалацію протесту
Баристи із Starbucks готуються до протестів та мітингів 13 листопада, які повинні пройти у 25 містах в рамках традиційної акції Red Cup Day.
Американські баристи Starbucks готуються до масштабного страйку 13 листопада, який може паралізувати роботу сотень кав’ярень у день традиційної акції Red Cup Day. Профспілка Workers United заявляє, що компанія роками ухиляється від укладення контракту з працівниками, які ще у 2021 році почали організовуватися для захисту своїх трудових прав. Про це йдеться у публікації Вloomberg, пише УНН.
Профспілка, яка представляє персонал понад 550 кав’ярень Starbucks у США, повідомила, що її члени надали керівництву дозвіл оголосити страйк "у будь-який момент", якщо компанія не погодиться на вимоги щодо контракту. Акції протесту вже готуються у 25 містах, і це може стати "найбільшим страйком у історії" компанії.
Ми готові та бажаємо оголосити найбільший страйк у нашій історії. Якщо компанія хоче цього уникнути, вона може домовитися з нами сьогодні
Starbucks, зі свого боку, висловила розчарування рішенням працівників, закликавши їх повернутися до переговорів.
Ми розчаровані тим, що профспілка Workers United, яка представляє лише близько 4% наших партнерів, проголосувала за дозвіл на страйк замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Коли вони будуть готові повернутися, ми будемо готові до переговорів
Starbucks наполягає, що вже пропонує "найкращі умови в роздрібній торгівлі", де середня зарплата бариста перевищує $19 на годину, а з пільгами – понад $30. Водночас профспілка звинувачує компанію у відмові від чесних переговорів, звільненні активістів і закритті профспілкових кав’ярень.
Національна рада з трудових відносин США вже подала понад 100 скарг на Starbucks через можливі порушення законодавства. Попри це, компанія заперечує будь-які звинувачення.
Майбутній страйк може стати переломним моментом у чотирирічному протистоянні між корпорацією та працівниками, які вимагають стабільності, гідної оплати праці та гарантій зайнятості.
