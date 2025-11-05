Баристи Starbucks готують "найбільший страйк в історії" – профспілка Workers United оголосила про ескалацію протесту

Американські баристи Starbucks готуються до масштабного страйку 13 листопада, який може паралізувати роботу сотень кав’ярень у день традиційної акції Red Cup Day. Профспілка Workers United заявляє, що компанія роками ухиляється від укладення контракту з працівниками, які ще у 2021 році почали організовуватися для захисту своїх трудових прав. Про це йдеться у публікації Вloomberg, пише УНН.

Профспілка, яка представляє персонал понад 550 кав’ярень Starbucks у США, повідомила, що її члени надали керівництву дозвіл оголосити страйк "у будь-який момент", якщо компанія не погодиться на вимоги щодо контракту. Акції протесту вже готуються у 25 містах, і це може стати "найбільшим страйком у історії" компанії.

Ми готові та бажаємо оголосити найбільший страйк у нашій історії. Якщо компанія хоче цього уникнути, вона може домовитися з нами сьогодні

Starbucks, зі свого боку, висловила розчарування рішенням працівників, закликавши їх повернутися до переговорів.

Ми розчаровані тим, що профспілка Workers United, яка представляє лише близько 4% наших партнерів, проголосувала за дозвіл на страйк замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Коли вони будуть готові повернутися, ми будемо готові до переговорів