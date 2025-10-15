Греція першою в ЄС запроваджує 13-годинний робочий день для приватного сектору - Politico
Київ • УНН
Греція стане першою країною ЄС, яка офіційно запровадить 13-годинний робочий день для працівників приватного сектору. Нове законодавство дозволяє працювати до 13 годин на день не більше 37,5 днів на рік, зберігаючи 40-годинний робочий тиждень як норму.
У Греції фабричні робітники, касири та персонал готелів можуть почати довше працювати, адже країна першою серед членів ЄС офіційно запровадить 13-годинний робочий день для приватного сектору. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Парламент країни має проголосувати за суперечливий закон у середу. Це відбувається на тлі запланованих загальнонаціональних акцій протесту. Очікується, що даний законопроект буде ухвалено з переважною більшістю голосів керівної партії "Нова демократія" навіть попри зростаючий опір з боку профспілок та опозиційних партій.
У вівторок, 14 жовтня, Грецію охопив загальний страйк, який є другим за цей місяць. Більшість громадського транспорту та державних служб були паралізовані через масові протести - профспілки вимагають скасування нового законодавства.
"Гнучкий робочий час" на практиці означає скасування восьмигодинного робочого дня, руйнування будь-якого поняття сімейного та соціального життя та легалізацію надмірної експлуатації
Нове законодавство передбачає, що працівники можуть працювати до 13 годин на день не більше 37,5 днів на рік, з максимальним обмеженням 48 годин на тиждень, виходячи із середнього показника за чотири місяці, та максимальною кількістю понаднормових годин 150.
Однак 40-годинний робочий тиждень залишається нормою, а понаднормові години загалом мають краще компенсуватися, з 40-відсотковою надбавкою, йдеться в публікації.
Також законодавство передбачає можливість розділення щорічної відпустки на дві або більше частин впродовж року, гнучкий графік роботи, дводенні контракти та прискорену процедуру найму через мобільний додаток, все це з метою задоволення "нагальних потреб компанії".
Нагадаємо
