Ексклюзив
10:14 • 4790 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11285 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11893 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11633 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 13972 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14545 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23286 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 23643 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13405 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14933 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Греція першою в ЄС запроваджує 13-годинний робочий день для приватного сектору - Politico

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Греція стане першою країною ЄС, яка офіційно запровадить 13-годинний робочий день для працівників приватного сектору. Нове законодавство дозволяє працювати до 13 годин на день не більше 37,5 днів на рік, зберігаючи 40-годинний робочий тиждень як норму.

Греція першою в ЄС запроваджує 13-годинний робочий день для приватного сектору - Politico

У Греції фабричні робітники, касири та персонал готелів можуть почати довше працювати, адже країна першою серед членів ЄС офіційно запровадить 13-годинний робочий день для приватного сектору. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Парламент країни має проголосувати за суперечливий закон у середу. Це відбувається на тлі запланованих загальнонаціональних акцій протесту. Очікується, що даний законопроект буде ухвалено з переважною більшістю голосів керівної партії "Нова демократія" навіть попри зростаючий опір з боку профспілок та опозиційних партій.

У вівторок, 14 жовтня, Грецію охопив загальний страйк, який є другим за цей місяць. Більшість громадського транспорту та державних служб були паралізовані через масові протести - профспілки вимагають скасування нового законодавства.

"Гнучкий робочий час" на практиці означає скасування восьмигодинного робочого дня, руйнування будь-якого поняття сімейного та соціального життя та легалізацію надмірної експлуатації

- йдеться в заяві однієї з профспілок.

Нове законодавство передбачає, що працівники можуть працювати до 13 годин на день не більше 37,5 днів на рік, з максимальним обмеженням 48 годин на тиждень, виходячи із середнього показника за чотири місяці, та максимальною кількістю понаднормових годин 150.

Однак 40-годинний робочий тиждень залишається нормою, а понаднормові години загалом мають краще компенсуватися, з 40-відсотковою надбавкою, йдеться в публікації.

Також законодавство передбачає можливість розділення щорічної відпустки на дві або більше частин впродовж року, гнучкий графік роботи, дводенні контракти та прискорену процедуру найму через мобільний додаток, все це з метою задоволення "нагальних потреб компанії".

Нагадаємо

УНН проаналізував рівень працевлаштування випускників університетів у Європі. Він сильно варіюється, залежно від країни, і в більшості випадків пов'язаний з факторами найвищої за останні десятиліття конкуренції.

Євген Устименко

