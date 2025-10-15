Греция первой в ЕС вводит 13-часовой рабочий день для частного сектора - Politico
Киев • УНН
Греция станет первой страной ЕС, которая официально введет 13-часовой рабочий день для работников частного сектора. Новое законодательство позволяет работать до 13 часов в день не более 37,5 дней в году, сохраняя 40-часовую рабочую неделю как норму.
В Греции фабричные рабочие, кассиры и персонал отелей могут начать работать дольше, ведь страна первой среди членов ЕС официально введет 13-часовой рабочий день для частного сектора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Подробности
Парламент страны должен проголосовать за спорный закон в среду. Это происходит на фоне запланированных общенациональных акций протеста. Ожидается, что данный законопроект будет принят подавляющим большинством голосов правящей партии "Новая демократия" даже несмотря на растущее сопротивление со стороны профсоюзов и оппозиционных партий.
Во вторник, 14 октября, Грецию охватила всеобщая забастовка, которая является второй за этот месяц. Большинство общественного транспорта и государственных служб были парализованы из-за массовых протестов - профсоюзы требуют отмены нового законодательства.
"Гибкое рабочее время" на практике означает отмену восьмичасового рабочего дня, разрушение любого понятия семейной и социальной жизни и легализацию чрезмерной эксплуатации
Новое законодательство предусматривает, что работники могут работать до 13 часов в день не более 37,5 дней в году, с максимальным ограничением 48 часов в неделю, исходя из среднего показателя за четыре месяца, и максимальным количеством сверхурочных часов 150.
Однако 40-часовая рабочая неделя остается нормой, а сверхурочные часы в целом должны лучше компенсироваться, с 40-процентной надбавкой, говорится в публикации.
Также законодательство предусматривает возможность разделения ежегодного отпуска на две или более части в течение года, гибкий график работы, двухдневные контракты и ускоренную процедуру найма через мобильное приложение, все это с целью удовлетворения "насущных потребностей компании".
Напомним
