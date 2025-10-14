Де у Європі випускникам вищів зручніше працевлаштовуватися - дослідження Еuronews
Київ • УНН
Рівень працевлаштування випускників університетів у Європі значно відрізняється. Найвищі показники зайнятості серед молодих випускників мають Болгарія, Естонія, Нідерланди, Норвегія, Ісландія, Німеччина, Угорщина та Польща.
Рівень працевлаштування випускників університетів у Європі сильно варіюється, в залежності від країни, і в більшості випадків пов'язаний з факторами найвищої за останні десятиліття конкуренції.
Про це ідеться у матеріалі Euronews Business, передає УНН.
Деталі
Для багатьох недавніх випускників навчальних закладів Європи пошук роботи може забрати чимало часу. За даними Інституту роботодавців для студентів (ISE), згідно зі спостереженнями упродовж 3-х останніх десятиліть, те що спостерігається зараз можна вважати найвищим рівнем конкуренції.
Водночас переваги при пошуку роботи, як і раніше, забезпечує високий рівень освіти. Це також впливає і на вищі доходи протягом життя.
Дані Інституту роботодавців для студентів (ISE) для прикладу. У Великій Британії на близько 17 000 вакансій у 2024 році, роботодавці отримали понад 1,2 мільйона заявок. Згідно з розрахунками, це у середньому 140 заявок на кожну вакансію.
Рівень працевлаштування серед молодих випускників вишів у Європі
Майже 85% випускників вищих навчальних закладів у ЄС у 2024 році було працевлаштовано. Ідеться про осіб віком від 20 до 34 років, які закінчили навчання протягом останніх трьох років та не перебувають у процесі освіти та підготовки.
Еuronews повідмоляє, що рівень працевлаштування недавніх випускників університетів сильно варіюється в Європі:
- серед країн-членів ЄС найнижчий показник у Греції – 72,7%;
- також Туреччина займає нижні штабелі загального рейтингу, маючи найвищий у Європі "рівень провисання ринку праці", - у другому кварталі 2025 року він досяг 25,8%;
- держави Північної та Центральної Європи демонструють набагато вищий рівень зайнятості;
- серед країн Південної та Південно-Східної Європи, передова позиція у Болгарії, а ось інші суттєво відстають.
Загалом у восьми країнах Європи рівень зайнятості нещодавніх випускників вищих навчальних закладів перевищує 90%. Серед них: Болгарія (93,7%), Естонія (93,6%), Нідерланди (92,7%), Норвегія (92,3%), Ісландія (92,0%), Німеччина (91,9%), Угорщина та Польща (по 90,5%).
Нагадаємо
УНН проаналізував вартість навчання у десяти провідних закордонних університетах, де українці можуть здобути вищу освіту. Огляд включає виші Нідерландів, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Польщі, Чехії, Латвії, Литви, Австрії та Ірландії.
