Где в Европе выпускникам вузов удобнее трудоустраиваться – исследование Euronews
Уровень трудоустройства выпускников университетов в Европе значительно отличается. Самые высокие показатели занятости среди молодых выпускников имеют Болгария, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Германия, Венгрия и Польша.
Уровень трудоустройства выпускников университетов в Европе сильно варьируется в зависимости от страны, и в большинстве случаев связан с факторами самой высокой за последние десятилетия конкуренции.
Об этом говорится в материале Euronews Business, передает УНН.
Детали
Для многих недавних выпускников учебных заведений Европы поиск работы может занять немало времени. По данным Института работодателей для студентов (ISE), согласно наблюдениям на протяжении 3-х последних десятилетий, то, что наблюдается сейчас, можно считать самым высоким уровнем конкуренции.
В то же время преимущества при поиске работы по-прежнему обеспечивает высокий уровень образования. Это также влияет и на более высокие доходы в течение жизни.
Данные Института работодателей для студентов (ISE) для примера. В Великобритании на около 17 000 вакансий в 2024 году работодатели получили более 1,2 миллиона заявок. Согласно расчетам, это в среднем 140 заявок на каждую вакансию.
Уровень трудоустройства среди молодых выпускников вузов в Европе
Почти 85% выпускников высших учебных заведений в ЕС в 2024 году были трудоустроены. Речь идет о лицах в возрасте от 20 до 34 лет, которые закончили обучение в течение последних трех лет и не находятся в процессе образования и подготовки.
Euronews сообщает, что уровень трудоустройства недавних выпускников университетов сильно варьируется в Европе:
- среди стран-членов ЕС самый низкий показатель в Греции – 72,7%;
- также Турция занимает нижние штабеля общего рейтинга, имея самый высокий в Европе "уровень провисания рынка труда", - во втором квартале 2025 года он достиг 25,8%;
- государства Северной и Центральной Европы демонстрируют гораздо более высокий уровень занятости;
- среди стран Южной и Юго-Восточной Европы передовая позиция у Болгарии, а вот остальные существенно отстают.
В целом в восьми странах Европы уровень занятости недавних выпускников высших учебных заведений превышает 90%. Среди них: Болгария (93,7%), Эстония (93,6%), Нидерланды (92,7%), Норвегия (92,3%), Исландия (92,0%), Германия (91,9%), Венгрия и Польша (по 90,5%).
