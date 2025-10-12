Працівники порту Роттердама призупиняють страйк на п'ять днів для переговорів
Київ • УНН
Сотні працівників порту Роттердама призупиняють страйк на п'ять днів з понеділка. Це дасть можливість новим переговорам між профспілками та роботодавцями щодо підвищення зарплат.
Деталі
Страйк у порту Роттердама, який розпочався в середу та паралізував роботу найбільшого контейнерного порту Європи, тимчасово призупиняється. У страйку беруть участь близько 700 працівників, зайнятих кріпленням вантажів на контейнеровозах, що призвело до затримок завантаження та розвантаження суден. Працівники вимагають підвищення заробітної плати.
За рішенням суду, страйк буде припинено з 7:00 ранку понеділка до того ж часу п’ятниці, щоб дати профспілці FNV та компаніям новий час для переговорів. Новий раунд зустрічей заплановано на неділю вранці.
Суд попередив, що страйк може бути відновлений, якщо до п’ятниці не буде досягнуто домовленості, і компанії матимуть право звернутися до суду для примусового вирішення конфлікту. Поки що призупинення страйку дає шанс на врегулювання ситуації та відновлення роботи порту без додаткових затримок.
