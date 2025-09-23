В Італії відбувся загальний страйк та масові протести на підтримку Гази
Київ • УНН
22 вересня Італію охопив загальний страйк, який тривав з опівночі до 23:00, зачепивши транспорт, школи, держустанови та порти. У Римі зібралося до 100 тисяч протестувальників, а в Мілані учасники спалювали американський прапор.
22 вересня працівники по всій Італії припинили роботу на знак протесту проти ситуації в Газі. Загальний страйк тривав з опівночі до 23:00 та зачепив громадський транспорт, залізниці, школи, державні установи та порти. Про це пише УНН із посиланням на ANSA.it.
Деталі
У Римі біля центрального залізничного вокзалу зібралися близько 100 тисяч людей, хоча поліція оцінювала чисельність приблизно у 20 тисяч. У Мілані, незважаючи на сильний дощ, тисячі людей пройшли маршем до консульства США, де деякі учасники протесту спалили американський прапор та скандували образи.
У Пізі протестувальники блокували шосе, а в Кампі Бізенціо поблизу Флоренції кидали пляшки та каміння у завод оборонного концерну "Леонардо".
Страйк спричинив скасування та затримки залізничних рейсів у Римі, закриття лінії метро M4 у Мілані, а в Болоньї студенти блокували лекційні зали місцевого університету.
Окрім цього, профспілка USB закликала Італію розірвати відносини з Ізраїлем як реакцію на "геноцид у Газі".
Нагадаємо
Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.
Тим часом Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. США пояснили свою позицію тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.