Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
17:45 • 14375 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 22929 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 27978 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 41073 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 55159 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52655 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27701 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 49716 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24844 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
В Італії відбувся загальний страйк та масові протести на підтримку Гази

Київ • УНН

 • 22 перегляди

22 вересня Італію охопив загальний страйк, який тривав з опівночі до 23:00, зачепивши транспорт, школи, держустанови та порти. У Римі зібралося до 100 тисяч протестувальників, а в Мілані учасники спалювали американський прапор.

В Італії відбувся загальний страйк та масові протести на підтримку Гази

22 вересня працівники по всій Італії припинили роботу на знак протесту проти ситуації в Газі. Загальний страйк тривав з опівночі до 23:00 та зачепив громадський транспорт, залізниці, школи, державні установи та порти. Про це пише УНН із посиланням на ANSA.it.

Деталі

У Римі біля центрального залізничного вокзалу зібралися близько 100 тисяч людей, хоча поліція оцінювала чисельність приблизно у 20 тисяч. У Мілані, незважаючи на сильний дощ, тисячі людей пройшли маршем до консульства США, де деякі учасники протесту спалили американський прапор та скандували образи.

У Пізі протестувальники блокували шосе, а в Кампі Бізенціо поблизу Флоренції кидали пляшки та каміння у завод оборонного концерну "Леонардо".

Страйк спричинив скасування та затримки залізничних рейсів у Римі, закриття лінії метро M4 у Мілані, а в Болоньї студенти блокували лекційні зали місцевого університету.

Окрім цього, профспілка USB закликала Італію розірвати відносини з Ізраїлем як реакцію на "геноцид у Газі".

Нагадаємо

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Тим часом Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. США пояснили свою позицію тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.

Вероніка Марченко

СуспільствоНовини Світу
Марко Рубіо
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Флоренція
Рим
Мілан
Італія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа