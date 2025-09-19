США ветували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі: названо причину

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 3842 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 11481 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 19113 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 29562 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 40557 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24460 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20835 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 32288 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16315 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 50895 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.8м/с
82%
754мм
Популярнi новини
П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозруPhoto18 вересня, 14:58 • 3414 перегляди
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі18 вересня, 15:35 • 12736 перегляди
Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях18 вересня, 15:46 • 8460 перегляди
Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство18 вересня, 16:03 • 7568 перегляди
У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман18 вересня, 16:19 • 4562 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 25552 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 40554 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 32281 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 32288 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 50895 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18:24 • 3066 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 27612 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 26874 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 26944 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 25299 перегляди
Актуальне
Fox News
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

США ветували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі: названо причину

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. США пояснили свою позицію тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.

США ветували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі: названо причину

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зазначається, що свою позицію представники США пояснили тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.

Вето США на цю резолюцію не стане несподіванкою. Вона не засуджує ХАМАС і не визнає право Ізраїлю на самозахист, а також помилково легітимізує хибні наративи, що приносять користь ХАМАС, які, на жаль, знайшли підтримку в цій раді

– сказала перед голосуванням представниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

Вона додала, що інші члени ради "ігнорували" попередження США щодо "неприйнятного" формулювання і натомість ухвалили "результативні дії, спрямовані на отримання права вето".

Видання вказує, що ситуацію в Газі резолюція описує як "катастрофічну", і від Ізраїлю вона вимагає негайно зняти всі обмеження на доставку гуманітарної допомоги для 2,1 мільйонів палестинців. Решта 14 членів Ради Безпеки ООН проголосували за резолюцію.

Нагадаємо

16 вересня ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Ціллю операції були інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа10.09.25, 15:10 • 3645 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа