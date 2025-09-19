США ветували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі: названо причину

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагала негайного та постійного припинення вогню у Газі та звільнення заручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Зазначається, що свою позицію представники США пояснили тим, що резолюція недостатньо жорстко засуджує ХАМАС.

Вето США на цю резолюцію не стане несподіванкою. Вона не засуджує ХАМАС і не визнає право Ізраїлю на самозахист, а також помилково легітимізує хибні наративи, що приносять користь ХАМАС, які, на жаль, знайшли підтримку в цій раді – сказала перед голосуванням представниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

Вона додала, що інші члени ради "ігнорували" попередження США щодо "неприйнятного" формулювання і натомість ухвалили "результативні дії, спрямовані на отримання права вето".

Видання вказує, що ситуацію в Газі резолюція описує як "катастрофічну", і від Ізраїлю вона вимагає негайно зняти всі обмеження на доставку гуманітарної допомоги для 2,1 мільйонів палестинців. Решта 14 членів Ради Безпеки ООН проголосували за резолюцію.

Нагадаємо

16 вересня ізраїльські війська здійснили масовані удари по місту Газа, внаслідок чого загинули та були поранені десятки людей. Ціллю операції були інфраструктура ХАМАС та звільнення заручників, тоді як міжнародні дипломати попереджають про обмежений час для мирного врегулювання.

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

