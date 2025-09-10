Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн пропонує призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Це рішення пов'язане з діями ЦАХАЛ у секторі Газа та гуманітарною кризою.
Передає УНН із посиланням на Еuronews та El País.
Деталі
Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європейському парламенті, в середу 10 вересня, оголосила:
Двостороння допомога та виплати, пов'язані з Угодою про асоціацію з Ізраїлем, будуть призупинені
Заява була зроблена на тлі демонстрації частиною палати парламенту червоних кольорів (перш за все членами Прогресивного блоку) – на знак протесту проти ізраїльської блокади сектора Газа, складової війни між Хамасом та Ізраїлем, внаслідок якої вже загинуло десятки тисяч людей.
Також у заяві Урсула фон дер Ляєн ішлося про те, що зберігатиметься співпраця з громадянським суспільством Ізраїлю та Яд Вашем (ізраїльський національний меморіальний комплекс історії Голокосту).
Також буде представлено дві пропозиції:
- санкції проти екстремістських міністрів та "насильницьких поселенців";
- часткове обмеження торговельних аспектів.
У своєму зверненні до Європейського союзу фон дер Ляйєн додала, що зробить усе можливе, щоб призупинити всі виплати Ізраїлю, не завдаючи шкоди роботі з громадянським суспільством країни.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони в Хан-Юнісі на півдні Гази. Мають бути польові шпиталі, вода, продовольство та намети, що координуватиметься з ООН.
Ізраїльська армія оголошувала в серпні Газу "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня.