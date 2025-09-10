Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа

$41.120.13
48.290.09
ukenru
12:10 • 528 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 16407 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 30248 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 28512 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 21888 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 28096 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 20578 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 46915 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 93867 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 75230 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 29445 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 57082 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 20861 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 26952 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 22199 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 16372 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 13128 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 30196 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 28472 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 93846 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 62194 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 57180 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 54180 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 122961 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 77914 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Twitter
Лікарські засоби

Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Урсула фон дер Ляєн пропонує призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Це рішення пов'язане з діями ЦАХАЛ у секторі Газа та гуманітарною кризою.

Єврокомісія пропонує обмежити торгівлю з Ізраїлем у зв'язку з гуманітарною кризою в секторі Газа

Урсула фон дер Ляйєн виступила з доповіддю у Страсбурзі, на якому запропонувала призупинити дію Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Фактор рішення - дії ЦАХАЛ у секторі Газа.

Передає УНН із посиланням на Еuronews та El País.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європейському парламенті, в середу 10 вересня, оголосила: 

Двостороння допомога та виплати, пов'язані з Угодою про асоціацію з Ізраїлем, будуть призупинені

Заява була зроблена на тлі демонстрації частиною палати парламенту червоних кольорів (перш за все членами Прогресивного блоку) – на знак протесту проти ізраїльської блокади сектора Газа, складової війни між Хамасом та Ізраїлем, внаслідок якої вже загинуло десятки тисяч людей.

 Також у заяві Урсула фон дер Ляєн ішлося про те, що зберігатиметься співпраця з громадянським суспільством Ізраїлю та Яд Вашем (ізраїльський національний меморіальний комплекс історії Голокосту).

Також буде представлено дві пропозиції:

  • санкції проти екстремістських міністрів та "насильницьких поселенців";
    • часткове обмеження торговельних аспектів.

      У своєму зверненні до Європейського союзу фон дер Ляйєн додала, що зробить усе можливе, щоб призупинити всі виплати Ізраїлю, не завдаючи шкоди роботі з громадянським суспільством країни.

      - пише El País.

      Нагадаємо

      Нещодавно стало відомо, що Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони в Хан-Юнісі на півдні Гази. Мають бути польові шпиталі, вода, продовольство та намети, що координуватиметься з ООН.

      Ізраїльська армія оголошувала в серпні Газу "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня. 

      Ігор Тележніков

      ПолітикаНовини Світу
      Ізраїль
      Європейська комісія
      Армія оборони Ізраїлю
      Європейський Союз
      Урсула фон дер Ляєн
      Сектор Газа