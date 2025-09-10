Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа

Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, в котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Фактор решения - действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и El País.

Детали

Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте, в среду 10 сентября, объявила:

Двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены

Заявление было сделано на фоне демонстрации частью палаты парламента красных цветов (прежде всего членами Прогрессивного блока) – в знак протеста против израильской блокады сектора Газа, составляющей войны между Хамасом и Израилем, в результате которой уже погибли десятки тысяч людей.

Также в заявлении Урсулы фон дер Ляйен говорилось о том, что будет сохраняться сотрудничество с гражданским обществом Израиля и Яд Вашем (израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста).

Также будут представлены два предложения:

санкции против экстремистских министров и "насильственных поселенцев";

частичное ограничение торговых аспектов.

В своем обращении к Европейскому союзу фон дер Ляйен добавила, что сделает все возможное, чтобы приостановить все выплаты Израилю, не нанося ущерба работе с гражданским обществом страны. - пишет El País.

Напомним

Недавно стало известно, что Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге Газы. Должны быть полевые госпитали, вода, продовольствие и палатки, что будет координироваться с ООН.

Израильская армия объявляла в августе Газу "опасной зоной боевых действий", отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля.