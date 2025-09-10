Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 540 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 5080 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 21119 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 35855 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 32987 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 23954 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 29613 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 21344 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 47490 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 96171 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
45%
756мм
Популярные новости
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37 • 31064 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 58821 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 22580 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 28696 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 24191 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 21062 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 15347 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 35782 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 32926 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 96141 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 64007 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 58817 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 55697 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 124434 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 79332 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Урсула фон дер Ляйен предлагает приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Это решение связано с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа и гуманитарным кризисом.

Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа

Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, в котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Фактор решения - действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Передает УНН со ссылкой на Euronews и El País.

Детали

Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте, в среду 10 сентября, объявила:

Двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены

Заявление было сделано на фоне демонстрации частью палаты парламента красных цветов (прежде всего членами Прогрессивного блока) – в знак протеста против израильской блокады сектора Газа, составляющей войны между Хамасом и Израилем, в результате которой уже погибли десятки тысяч людей.

Также в заявлении Урсулы фон дер Ляйен говорилось о том, что будет сохраняться сотрудничество с гражданским обществом Израиля и Яд Вашем (израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста).

Также будут представлены два предложения:

  • санкции против экстремистских министров и "насильственных поселенцев";
    • частичное ограничение торговых аспектов.

      В своем обращении к Европейскому союзу фон дер Ляйен добавила, что сделает все возможное, чтобы приостановить все выплаты Израилю, не нанося ущерба работе с гражданским обществом страны.

      - пишет El País.

      Напомним

      Недавно стало известно, что Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге Газы. Должны быть полевые госпитали, вода, продовольствие и палатки, что будет координироваться с ООН.

      Израильская армия объявляла в августе Газу "опасной зоной боевых действий", отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля.

      Игорь Тележников

      ПолитикаНовости Мира
      Израиль
      Европейская комиссия
      Армия обороны Израиля
      Европейский Союз
      Урсула фон дер Ляйен
      Сектор Газа