Еврокомиссия предлагает ограничить торговлю с Израилем в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен предлагает приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Это решение связано с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа и гуманитарным кризисом.
Урсула фон дер Ляйен выступила с докладом в Страсбурге, в котором предложила приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Фактор решения - действия ЦАХАЛ в секторе Газа.
Передает УНН со ссылкой на Euronews и El País.
Детали
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте, в среду 10 сентября, объявила:
Двусторонняя помощь и выплаты, связанные с Соглашением об ассоциации с Израилем, будут приостановлены
Заявление было сделано на фоне демонстрации частью палаты парламента красных цветов (прежде всего членами Прогрессивного блока) – в знак протеста против израильской блокады сектора Газа, составляющей войны между Хамасом и Израилем, в результате которой уже погибли десятки тысяч людей.
Также в заявлении Урсулы фон дер Ляйен говорилось о том, что будет сохраняться сотрудничество с гражданским обществом Израиля и Яд Вашем (израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста).
Также будут представлены два предложения:
- санкции против экстремистских министров и "насильственных поселенцев";
- частичное ограничение торговых аспектов.
В своем обращении к Европейскому союзу фон дер Ляйен добавила, что сделает все возможное, чтобы приостановить все выплаты Израилю, не нанося ущерба работе с гражданским обществом страны.
Напомним
Недавно стало известно, что Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге Газы. Должны быть полевые госпитали, вода, продовольствие и палатки, что будет координироваться с ООН.
Израильская армия объявляла в августе Газу "опасной зоной боевых действий", отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля.