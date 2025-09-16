$41.280.03
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС, що є новою ескалацією конфлікту. Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з держсекретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наступу.

Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios

Ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Газа з метою знищення ХАМАС. Операція є новою ескалацією конфлікту, який триває майже два роки, і, за прогнозами, призведе до збільшення кількості жертв серед цивільного населення та посилення гуманітарної кризи. Про це пише УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Від початку ізраїльського наступу після нападу ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 65 000 палестинців, більшість з них - жінки та діти. Останнім тижнем ізраїльські ВПС посилили авіаудари по місту, знищивши десятки висотних будівель, які, за версією Ізраїлю, використовувалися для військових цілей.

Чому це важливо: операція - це нова ескалація у війні, яка триває вже майже два роки і, як очікується, збільшить кількість загиблих і посилить гуманітарну катастрофу в анклаві

- зазначають у виданні.

Сили оборони Ізраїлю закликали близько мільйона мешканців Гази евакуюватися на південь до гуманітарних районів. На даний момент, за даними ЦАХАЛ, приблизно 300 000 палестинців залишили місто.

Головні керівники безпеки Ізраїлю, включно з начальником штабу ЦАХАЛу генералом Еялем Заміром та керівниками Моссаду і Шин Бет, радили прем’єр-міністру Нетаньяху утриматися від наземної операції, попереджаючи про ризики, а саме загрозу життю ізраїльських заручників, великі втрати серед військових, можливу нездатність повністю розгромити ХАМАС та необхідність прямого управління двома мільйонами мешканців Гази.

Операція розпочалася після зустрічі Нетаньяху з державним секретарем США Марко Рубіо, який підтримав швидке завершення наземного наступу. Американська адміністрація дозволила Ізраїлю самостійно приймати рішення щодо війни в Газі.

Ми повинні пам'ятати, з ким маємо справу, - з групою людей, які присвятили своє життя насильству і варварству

- заявив Рубіо.

У цей час Дональд Трамп попередив ХАМАС про загрозу життю 20 ізраїльських заручників, які утримуються в місті, закликавши їх негайно звільнити.

Сподіваюся, лідери ХАМАС розуміють, у що вони вплутуються, якщо зроблять таке. Це людська жорстокість, подібної до якої бачили небагато. Не допустіть цього, інакше ВСІ "СТАВКИ" ЗНЯТО. ЗВІЛЬНІТЬ УСІХ ЗАРУЧНИКІВ НЕГАЙНО!

- написав Трамп у Truth Social.

Сім’ї заручників та організації, що їх представляють, наголосили, що наземний наступ загрожує життю людей, які ледве виживають, і що прем’єр-міністр прийняв це рішення всупереч попередженням сил безпеки.

710-та ніч у Газі може стати останньою ніччю в житті заручників, які ледве виживають, і останньою ніччю, коли ще є можливість знайти й повернути загиблих для гідного поховання. Прем’єр-міністр свідомо обирає пожертвувати ними на вівтар політичних міркувань, повністю ігноруючи позицію начальника Генштабу та органів безпеки

- йдеться у заяві родин.

Нагадаємо

9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.

ХАМАС, у свою чергу, заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару.

Ізраїль продовжить з наступом на місто Газа попри переговори про звільнення заручників ХАМАС - ЗМІ22.08.25, 11:22 • 2820 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Газа
Еяль Замір
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа