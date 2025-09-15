$41.280.03
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Нетаньяху не виключає нових ударів по лідерах ХАМАС, Рубіо підтримав ліквідацію угруповання

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни бити по ватажках ХАМАС, зокрема за кордоном, і взяв відповідальність за удар по Катару. США, в особі сенатора Марко Рубіо, підкреслюють необхідність ліквідації ХАМАС для звільнення заручників та відбудови Гази.

Нетаньяху не виключає нових ударів по лідерах ХАМАС, Рубіо підтримав ліквідацію угруповання

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав зрозуміти, що його країна готова й надалі завдавати ударів по ватажках ХАМАС навіть за кордоном. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

На пряме запитання, чи виключає Нетаньяху такі операції, політик відповів ухильно, підкресливши: "Принцип, що терористи не повинні мати імунітету, де б вони не були, не був встановлений мною".

Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль повністю бере на себе відповідальність за нещодавній удар по Катару. 

Це було рішення, прийняте мною та нашими вищими керівниками сил безпеки. Його провели ми, і ми несемо за нього повну відповідальність

- заявив він.

У США уважно стежать за подіями. Сенатор Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон хоче розуміти, "що буде зараз, що буде далі". Він підкреслив роль Катару як потенційного посередника у врегулюванні, але водночас зазначив: "Це неможливо, поки існує ХАМАС, це неможливо, поки утримується 48 заручників".

Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо удару Ізраїлю по Катару10.09.25, 00:34 • 8567 переглядiв

Рубіо також нагадав, чому війна почалася. 

Люди забули, що 7 жовтня 2023 року варвари провели операцію. Ми б навіть не вели цих розмов зараз, якби вони не зробили того, що зробили

- зазначив Рубіо.

За його словами, остаточна мета США та Ізраїлю - ліквідувати ХАМАС як загрозу, звільнити заручників та після цього почати відбудову Гази.

Коли все це буде зроблено, ми зможемо розпочати роботу на міжнародному рівні, щоб забезпечити народу Гази майбутнє, якого вони ніколи не матимуть, поки існує таке угруповання, як ХАМАС

- додав Рубіо.

Нагадаємо

9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.

Пізніше Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС у Катарі перешкоджають припиненню вогню. Їхнє знешкодження усуне головну перешкоду для звільнення заручників та завершення війни в Газі.

Степан Гафтко

