Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо удару Ізраїлю по Катару

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 5716 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 12770 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 20571 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 14220 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 42259 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71397 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 60036 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 36449 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30273 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29350 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
76%
753мм
Популярнi новини
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років9 вересня, 12:18 • 15674 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД9 вересня, 12:18 • 14750 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto9 вересня, 12:33 • 10902 перегляди
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - ТрампVideo16:20 • 7550 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 13224 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo19:32 • 5720 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 13281 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 20574 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 44599 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 34650 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 33248 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 32001 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 101328 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 57759 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо удару Ізраїлю по Катару

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Дональд Трамп заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Досі прийняв Нетаньягу, а не він. США попередили Катар про удар, але було запізно.

Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо удару Ізраїлю по Катару

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не він, а Нетаньяху ухвалив рішення про завдання Ізраїлем удару по Досі. На своїй сторінці у соцмережі Truth Social американський президент підтвердив інформацію, яку раніше оголосила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт про те, що США попередили Катар про удар, але на той час вже було пізно, передає УНН.

Деталі

Глава Білого дому наголосив, що рішення про удар ухвалив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, а сам Дональд Трамп вважає, що такі атаки не сприяють досягненню цілей США або Ізраїлю.

Я вважаю Катар сильним союзником і другом США і дуже переживаю через місце нападу. ( ... ) Я також розмовляв з Еміром та Прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку та дружбу до нашої країни. Я запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній землі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та ШАБАК (Ізраїльська служба безпеки) здійснили точковий удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС у Катарі.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що Президент США Дональд Трамп наказав своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу повідомити Катар про майбутній напад Ізраїлю на ХАМАС у Досі, коли він дізнався про це від американських військових.

"Останнє попередження": Трамп пригрозив ХАМАС та закликав звільнити усіх заручників07.09.25, 22:07 • 3773 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки