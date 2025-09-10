Трамп заявив, що не ухвалював рішення щодо удару Ізраїлю по Катару
Дональд Трамп заявив, що рішення про удар Ізраїлю по Досі прийняв Нетаньягу, а не він. США попередили Катар про удар, але було запізно.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не він, а Нетаньяху ухвалив рішення про завдання Ізраїлем удару по Досі. На своїй сторінці у соцмережі Truth Social американський президент підтвердив інформацію, яку раніше оголосила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт про те, що США попередили Катар про удар, але на той час вже було пізно, передає УНН.
Глава Білого дому наголосив, що рішення про удар ухвалив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, а сам Дональд Трамп вважає, що такі атаки не сприяють досягненню цілей США або Ізраїлю.
Я вважаю Катар сильним союзником і другом США і дуже переживаю через місце нападу. ( ... ) Я також розмовляв з Еміром та Прем'єр-міністром Катару та подякував їм за підтримку та дружбу до нашої країни. Я запевнив їх, що подібне більше не повториться на їхній землі
Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та ШАБАК (Ізраїльська служба безпеки) здійснили точковий удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС у Катарі.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що Президент США Дональд Трамп наказав своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу повідомити Катар про майбутній напад Ізраїлю на ХАМАС у Досі, коли він дізнався про це від американських військових.
