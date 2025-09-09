США попередили Катар про майбутню атаку Ізраїлю - Білий дім

Президент США Дональд Трамп наказав своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу повідомити Катар про майбутній напад Ізраїлю на ХАМАС у Досі, коли він дізнався про це від американських військових. Про це повідомила журналістам речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає УНН із посиланням на Sky News.

Лівітт сказала, що США дізналися про удари лише безпосередньо перед тим, як вони сталися.

Трамп також сказав прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що напад на ХАМАС у Катарі не сприяє досягненню цілей Ізраїлю чи Америки.

Односторонні бомбардування всередині Катару, суверенної держави та близького союзника США, яка дуже наполегливо працює, сміливо ризикуючи з нами, не сприяє досягненню цілей Ізраїлю чи Америки. Однак ліквідація ХАМАС, який нажився на стражданнях тих, хто живе в Газі, є гідною метою