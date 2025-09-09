США предупредили Катар о предстоящей атаке Израиля - Белый дом

Президент США Дональд Трамп приказал своему специальному посланнику Стиву Виткоффу сообщить Катару о предстоящем нападении Израиля на ХАМАС в Дохе, когда он узнал об этом от американских военных. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Ливитт сказала, что США узнали об ударах только непосредственно перед тем, как они произошли.

Трамп также сказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что нападение на ХАМАС в Катаре не способствует достижению целей Израиля или Америки.

Односторонние бомбардировки внутри Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое очень настойчиво работает, смело рискуя с нами, не способствует достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация ХАМАС, который нажился на страданиях тех, кто живет в Газе, является достойной целью