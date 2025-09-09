$41.250.03
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Это руководство ответственно за резню 7 октября и координацию войны против Израиля.

Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Израильская служба безопасности) нанесли точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.

В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС возглавляли операции террористической организации, непосредственно ответственные за жестокую резню 7 октября и координировали и руководили войной против Государства Израиль

- говорится в сообщении.

Отмечается, что перед нанесением удара ЦАХАЛом были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения, в частности использование высокоточного оружия и дополнительных разведывательных данных.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат решительно действовать, чтобы уничтожить террористическую организацию ХАМАС, ответственную за массовое убийство 7 октября

- добавили в армии обороны Израиля.

Израиль атаковал несколько городов Сирии
09.09.25, 03:06

