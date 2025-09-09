Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре
Киев • УНН
Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Это руководство ответственно за резню 7 октября и координацию войны против Израиля.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Израильская служба безопасности) нанесли точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в Катаре. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.
В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС возглавляли операции террористической организации, непосредственно ответственные за жестокую резню 7 октября и координировали и руководили войной против Государства Израиль
Отмечается, что перед нанесением удара ЦАХАЛом были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения, в частности использование высокоточного оружия и дополнительных разведывательных данных.
ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат решительно действовать, чтобы уничтожить террористическую организацию ХАМАС, ответственную за массовое убийство 7 октября
