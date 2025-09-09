Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі ХАМАС у Катарі
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. Це керівництво відповідальне за різанину 7 жовтня та координацію війни проти Ізраїлю.
ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та ШАБАК (Ізраїльська служба безпеки) здійснили точковий удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС у Катарі. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.
Протягом багатьох років ці члени керівництва ХАМАС очолювали операції терористичної організації, безпосередньо відповідальні за жорстоку різанину 7 жовтня та координували й керували війною проти Держави Ізраїль
Зазначається, що перед завданням удару ЦАХАЛом були вжиті заходи для мінімізації шкоди для цивільного населення, зокрема використання високоточної зброї та додаткових розвідувальних даних.
ЦАХАЛ і ШАБАК продовжать рішуче діяти, щоб знищити терористичну організацію ХАМАС, відповідальну за масове вбивство 7 жовтня
