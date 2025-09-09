Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі ХАМАС у Катарі

$41.250.03
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 31499 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 56000 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 50011 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 31457 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28103 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27286 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39354 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56798 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29122 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50672 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters08:15
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 56000 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 50010 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 56798 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 48190 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Державний кордон України
Індія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі ХАМАС у Катарі

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. Це керівництво відповідальне за різанину 7 жовтня та координацію війни проти Ізраїлю.

Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі ХАМАС у Катарі

ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та ШАБАК (Ізраїльська служба безпеки) здійснили точковий удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС у Катарі. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, пише УНН.

Протягом багатьох років ці члени керівництва ХАМАС очолювали операції терористичної організації, безпосередньо відповідальні за жорстоку різанину 7 жовтня та координували й керували війною проти Держави Ізраїль

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед завданням удару ЦАХАЛом були вжиті заходи для мінімізації шкоди для цивільного населення, зокрема використання високоточної зброї та додаткових розвідувальних даних.

ЦАХАЛ і ШАБАК продовжать рішуче діяти, щоб знищити терористичну організацію ХАМАС, відповідальну за масове вбивство 7 жовтня

- додали в армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль атакував кілька міст Сирії 09.09.25, 03:06 • 3398 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Катар