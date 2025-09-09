$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 8860 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 15264 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 20018 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 19139 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40610 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24753 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26015 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26446 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27057 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30063 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Ізраїль атакував кілька міст Сирії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Ізраїль атакував околиці Хомса, Латакії та Пальміри. Сирійське МЗС засудило удари як "кричуще порушення" суверенітету.

Ізраїль атакував кілька міст Сирії

Пізно ввечері Ізраїль завдав ударів по околицях сирійського міста Хомс у центральній частині Сирії, прибережного міста Латакія та історичного міста Пальміра. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство, передає УНН.

Деталі

Телеканал "Аль-Ікхбаріа" інформує, що авіаудари спрямовані на Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі.

Станом на вихід публікації Ізраїль не коментував атаки.

Як пише інформагенція, міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські авіаудари як "кричуче порушення" суверенітету країни та регіональної стабільності.

Нагадаємо

16 липня у Дамаску було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил. Це загострило нестабільну обстановку на місцях та стало реалізацією заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.  

Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир’я - Вloomberg20.08.25, 11:22 • 2837 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Reuters
Дамаск
Сирія