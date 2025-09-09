Ізраїль атакував кілька міст Сирії
Київ • УНН
Ізраїль атакував околиці Хомса, Латакії та Пальміри. Сирійське МЗС засудило удари як "кричуще порушення" суверенітету.
Пізно ввечері Ізраїль завдав ударів по околицях сирійського міста Хомс у центральній частині Сирії, прибережного міста Латакія та історичного міста Пальміра. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство, передає УНН.
Деталі
Телеканал "Аль-Ікхбаріа" інформує, що авіаудари спрямовані на Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі.
Станом на вихід публікації Ізраїль не коментував атаки.
Як пише інформагенція, міністерство закордонних справ Сирії засудило ізраїльські авіаудари як "кричуче порушення" суверенітету країни та регіональної стабільності.
Нагадаємо
16 липня у Дамаску було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил. Це загострило нестабільну обстановку на місцях та стало реалізацією заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.
