8 сентября, 17:31 • 8886 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 15298 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 20045 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 19158 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 40625 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24759 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26018 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26446 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27058 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30064 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Израиль атаковал несколько городов Сирии

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Израиль атаковал окрестности Хомса, Латакии и Пальмиры. Сирийский МИД осудил удары как «вопиющее нарушение» суверенитета.

Израиль атаковал несколько городов Сирии

Поздно вечером Израиль нанес удары по окрестностям сирийского города Хомс в центральной части Сирии, прибрежного города Латакия и исторического города Пальмира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство, передает УНН.

Детали

Телеканал "Аль-Ихбария" сообщает, что авиаудары направлены на Колледж противовоздушной обороны вблизи района Аврас в Хомсе.

По состоянию на момент публикации Израиль не комментировал атаки.

Как пишет информагентство, министерство иностранных дел Сирии осудило израильские авиаудары как "вопиющее нарушение" суверенитета страны и региональной стабильности.

Напомним

16 июля в Дамаске был нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил. Это обострило нестабильную обстановку на местах и стало реализацией заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии.

Париж стал площадкой для переговоров Сирии и Израиля: обсуждают перемирие - Bloomberg20.08.25, 11:22 • 2837 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Reuters
Дамаск
Сирия