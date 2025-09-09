Израиль атаковал несколько городов Сирии
Израиль атаковал окрестности Хомса, Латакии и Пальмиры. Сирийский МИД осудил удары как «вопиющее нарушение» суверенитета.
Поздно вечером Израиль нанес удары по окрестностям сирийского города Хомс в центральной части Сирии, прибрежного города Латакия и исторического города Пальмира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство, передает УНН.
Телеканал "Аль-Ихбария" сообщает, что авиаудары направлены на Колледж противовоздушной обороны вблизи района Аврас в Хомсе.
По состоянию на момент публикации Израиль не комментировал атаки.
Как пишет информагентство, министерство иностранных дел Сирии осудило израильские авиаудары как "вопиющее нарушение" суверенитета страны и региональной стабильности.
16 июля в Дамаске был нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил. Это обострило нестабильную обстановку на местах и стало реализацией заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии.
