Париж стал площадкой для переговоров Сирии и Израиля: обсуждают перемирие - Bloomberg

В Париже состоялась встреча между главой МИД Сирии Асаадом аль-Шайбани и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером, ближайшим советником премьера Нетаньяху. Переговоры состоялись при посредничестве США и были направлены на уменьшение напряженности после межконфессиональных столкновений в Сирии и авиаударов Израиля.

Об этом информирует Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце в провинции Сувейда вспыхнули кровавые столкновения между друзами и бедуинскими племенами.

Вместо нейтрализации противостояния, правительственные силы президента Ахмеда аш-Шараа – выходца из суннитского большинства и бывшего командира "Аль-Каиды" – фактически встали на сторону бедуинов. Это привело к массовым жертвам, о которых сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

В ответ израильские ВВС нанесли удары по Сувейде и даже по Дамаску, реагируя на призывы друзов о помощи.

О чем договаривались в Париже

По данным сирийского агентства SANA, обсуждались: неустойчивое перемирие в Сувейде, стабилизация южной Сирии, возможное возобновление действия договора 1974 года о разграничении, который создал буферную зону на Голанских высотах.

Израиль после свержения Башара Асада в прошлом году занял часть зоны, которую должны были патрулировать силы ООН, объясняя это "необходимостью гарантировать безопасность границ". Сирия же считает такие действия незаконным вмешательством во внутренние дела страны.

Друзский фактор

Параллельно в Париже духовный лидер друзов в Израиле шейх Мувафак Тариф встретился с американским посланником в Сирии Томом Барраком. Он призвал США добиться полного выполнения перемирия и открытия гуманитарного коридора в Сувейду, где остро не хватает воды, электроэнергии и топлива.

Переговоры стали первой открытой попыткой диалога между новым сирийским руководством и Израилем после отстранения Асада. Однако аналитики предостерегают: недоверие между сторонами и участие бывших радикалов в сирийской власти делают договоренности крайне шаткими.

Напомним

В июле вооруженные бедуинские кланы объявили о выходе из города Свейда, где большинство составляют друзы, после недели столкновений и заключенного при посредничестве США прекращения огня. Это позволило гуманитарным конвоям начать поступать в пострадавший город.

Ранее сирийские силы безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда для защиты населения и прекращения хаоса. Это происходит после межконфессионального насилия, что привело к гибели более 700 человек.

Временный исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о приоритете защиты друзской общины после сообщений о выводе войск из Эс-Сувейды. Это произошло после израильских авиаударов по Дамаску и на фоне межконфессиональных столкновений на юге страны.