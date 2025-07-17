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Сирійський лідер пообіцяв захист друзької громади після ізраїльських авіаударів

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень, що призвели до загибелі понад 350 людей.

Сирійський лідер пообіцяв захист друзької громади після ізраїльських авіаударів

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що захист друзької громади країни є його "пріоритетом", після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди відповідно до угоди про припинення вогню, укладеної з лідерами меншини друзів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У своїй першій телевізійній заяві після ізраїльських авіаударів Дамаском у середу Ахмед аш-Шараа також попередив, що сирійці не бояться війни.

Заява прозвучала після того, як Ізраїль пообіцяв знищити урядові сили, звинувачені в нападі на представників релігійної меншини в провінції Ес-Сувейда, вказує видання.

Сирійські державні ЗМІ повідомили про виведення військ з Ес-Сувейди відповідно до угоди про припинення вогню, укладеної з лідерами друзів. Однак поки що не зрозуміло, чи буде ця угода виконана, зазначає видання.

Повідомляється, що внаслідок міжконфесійних зіткнень між друзькими ополченцями та бедуїнськими племенами, які спалахнули в провінції в неділю, загинуло понад 350 людей.

Сирійський уряд відповів, вперше розгорнувши війська у переважно друзькому місті Ес-Сувейда. Суннітське ісламістське угруповання аш-Шараа очолило наступ повстанців, яке у грудні призвело до повалення президента Башара Асада, поклавши край 13-річній громадянській війні.

Однак бойові дії загострилися, і місцеві жителі та активісти звинуватили урядові війська у вбивствах мирних жителів-друзів та проведенні позасудових страт.

Релігія друзів - це відгалуження шиїтського ісламу зі своєю унікальною ідентичністю та переконаннями. Окрім Сирії, значні громади друзів проживають у Лівані, Йорданії, Ізраїлі та на Голанських висотах.

Сирійські друзи та інші меншини з підозрою ставляться до аш-Шараа з моменту його приходу до влади через його джихадистське минуле. Його ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - колишнє крило "Аль-Каїди" і досі визнане ООН терористичною організацією, зауважує видання.

Їхні побоювання посилилися після кількох смертоносних спалахів міжконфесійного насильства, у тому числі у травні між друзькими ополченцями, силами безпеки та союзними ісламістськими бойовиками, що також спонукало Ізраїль до військового втручання.

У своїй промові вранці у четвер аш-Шараа наголосив, що друзи є "невід'ємною частиною цієї нації", і що він відкидає будь-які спроби втягнути їх до рук того, що він назвав "зовнішньою силою".

Аш-Шараа заявив, що урядові війська, розгорнуті в Ес-Сувейді, "успішно відновили стабільність та вигнали заборонені угруповання, попри ізраїльське втручання", яке, за його словами, призвело до "значного ускладнення ситуації" та "масштабної ескалації".

"Ми не з тих, хто боїться війни. Ми присвятили своє життя подоланню труднощів та захисту свого народу, але ми поставили інтереси сирійців вище за хаос і руйнування", - сказав він.

Відповідальність за безпеку в Ес-Сувейді тепер буде передана релігійним старійшинам та деяким місцевим фракціям, "виходячи з найвищих національних інтересів", додав він.

Аш-Шараа завершив свою промову обіцянкою, що уряд "прагне притягти до відповідальності тих, хто вчинив злочини та образив наш друзький народ".

У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив друзьким громадянам країни, що ізраїльські сили "діють, щоб урятувати наших братів-друзів та знищити банди режиму".

Ізраїльські військові заявили, що їхня авіація завдала ударів по штабу сирійської армії в Дамаску та військовому об'єкту біля президентського палацу, а також по бронетехніці, що прямувала до Ес-Сувейди, а також по вогневих позиціях та складах зброї на півдні Сирії.

У Дамаску повідомляють про ізраїльський удар по штабу сирійських військових на тлі бойових дій у Сувейді16.07.25, 15:53 • 2804 перегляди

"Ми діємо рішуче, щоб не допустити зміцнення ворожих елементів за межами кордону, захистити громадян Держави Ізраїль і не допустити заподіяння шкоди мирному друзькому населенню", - заявив начальник штабу армії генерал-лейтенант Еяль Замір під час візиту на Голанські висоти.

"Ми не дозволимо півдню Сирії стати оплотом тероризму", - попередив він.

Генерал також заявив, що "немає місця для безладів біля прикордонного паркану", після того як у середу сотні друзів перетнули добре укріплений кордон із Сирією.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами і "узгодили конкретні кроки, які покладуть край цій тривожній та жахливій ситуації".

"Це вимагатиме від усіх сторін виконання взятих на себе зобов'язань, і ми повністю очікуємо на це", - додав він, не вдаючись до подробиць.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Дамаск
Сирія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
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