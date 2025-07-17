Сирійський лідер пообіцяв захист друзької громади після ізраїльських авіаударів

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що захист друзької громади країни є його "пріоритетом", після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди відповідно до угоди про припинення вогню, укладеної з лідерами меншини друзів, пише УНН з посиланням на BBC.

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У своїй першій телевізійній заяві після ізраїльських авіаударів Дамаском у середу Ахмед аш-Шараа також попередив, що сирійці не бояться війни.

Заява прозвучала після того, як Ізраїль пообіцяв знищити урядові сили, звинувачені в нападі на представників релігійної меншини в провінції Ес-Сувейда, вказує видання.

Сирійські державні ЗМІ повідомили про виведення військ з Ес-Сувейди відповідно до угоди про припинення вогню, укладеної з лідерами друзів. Однак поки що не зрозуміло, чи буде ця угода виконана, зазначає видання.

Повідомляється, що внаслідок міжконфесійних зіткнень між друзькими ополченцями та бедуїнськими племенами, які спалахнули в провінції в неділю, загинуло понад 350 людей.

Сирійський уряд відповів, вперше розгорнувши війська у переважно друзькому місті Ес-Сувейда. Суннітське ісламістське угруповання аш-Шараа очолило наступ повстанців, яке у грудні призвело до повалення президента Башара Асада, поклавши край 13-річній громадянській війні.

Однак бойові дії загострилися, і місцеві жителі та активісти звинуватили урядові війська у вбивствах мирних жителів-друзів та проведенні позасудових страт.

Релігія друзів - це відгалуження шиїтського ісламу зі своєю унікальною ідентичністю та переконаннями. Окрім Сирії, значні громади друзів проживають у Лівані, Йорданії, Ізраїлі та на Голанських висотах.

Сирійські друзи та інші меншини з підозрою ставляться до аш-Шараа з моменту його приходу до влади через його джихадистське минуле. Його ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - колишнє крило "Аль-Каїди" і досі визнане ООН терористичною організацією, зауважує видання.

Їхні побоювання посилилися після кількох смертоносних спалахів міжконфесійного насильства, у тому числі у травні між друзькими ополченцями, силами безпеки та союзними ісламістськими бойовиками, що також спонукало Ізраїль до військового втручання.

У своїй промові вранці у четвер аш-Шараа наголосив, що друзи є "невід'ємною частиною цієї нації", і що він відкидає будь-які спроби втягнути їх до рук того, що він назвав "зовнішньою силою".

Аш-Шараа заявив, що урядові війська, розгорнуті в Ес-Сувейді, "успішно відновили стабільність та вигнали заборонені угруповання, попри ізраїльське втручання", яке, за його словами, призвело до "значного ускладнення ситуації" та "масштабної ескалації".

"Ми не з тих, хто боїться війни. Ми присвятили своє життя подоланню труднощів та захисту свого народу, але ми поставили інтереси сирійців вище за хаос і руйнування", - сказав він.

Відповідальність за безпеку в Ес-Сувейді тепер буде передана релігійним старійшинам та деяким місцевим фракціям, "виходячи з найвищих національних інтересів", додав він.

Аш-Шараа завершив свою промову обіцянкою, що уряд "прагне притягти до відповідальності тих, хто вчинив злочини та образив наш друзький народ".

У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив друзьким громадянам країни, що ізраїльські сили "діють, щоб урятувати наших братів-друзів та знищити банди режиму".

Ізраїльські військові заявили, що їхня авіація завдала ударів по штабу сирійської армії в Дамаску та військовому об'єкту біля президентського палацу, а також по бронетехніці, що прямувала до Ес-Сувейди, а також по вогневих позиціях та складах зброї на півдні Сирії.

У Дамаску повідомляють про ізраїльський удар по штабу сирійських військових на тлі бойових дій у Сувейді

"Ми діємо рішуче, щоб не допустити зміцнення ворожих елементів за межами кордону, захистити громадян Держави Ізраїль і не допустити заподіяння шкоди мирному друзькому населенню", - заявив начальник штабу армії генерал-лейтенант Еяль Замір під час візиту на Голанські висоти.

"Ми не дозволимо півдню Сирії стати оплотом тероризму", - попередив він.

Генерал також заявив, що "немає місця для безладів біля прикордонного паркану", після того як у середу сотні друзів перетнули добре укріплений кордон із Сирією.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами і "узгодили конкретні кроки, які покладуть край цій тривожній та жахливій ситуації".

"Це вимагатиме від усіх сторін виконання взятих на себе зобов'язань, і ми повністю очікуємо на це", - додав він, не вдаючись до подробиць.