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Сирийский лидер пообещал защиту друзской общине после израильских авиаударов

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Временный исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о приоритете защиты друзской общины после сообщений о выводе войск из Эс-Сувейды. Это произошло после израильских авиаударов по Дамаску и на фоне межконфессиональных столкновений, приведших к гибели более 350 человек.

Сирийский лидер пообещал защиту друзской общине после израильских авиаударов

Временный исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что защита друзской общины страны является его "приоритетом", после сообщений о выводе войск из Эс-Сувейды в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным с лидерами меньшинства друзов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В своем первом телевизионном заявлении после израильских авиаударов по Дамаску в среду Ахмед аш-Шараа также предупредил, что сирийцы не боятся войны.

Заявление прозвучало после того, как Израиль пообещал уничтожить правительственные силы, обвиненные в нападении на представителей религиозного меньшинства в провинции Эс-Сувейда, указывает издание.

Сирийские государственные СМИ сообщили о выводе войск из Эс-Сувейды в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным с лидерами друзов. Однако пока не ясно, будет ли это соглашение выполнено, отмечает издание.

Сообщается, что в результате межконфессиональных столкновений между друзскими ополченцами и бедуинскими племенами, вспыхнувших в провинции в воскресенье, погибло более 350 человек.

Сирийское правительство ответило, впервые развернув войска в преимущественно друзском городе Эс-Сувейда. Суннитская исламистская группировка аш-Шараа возглавила наступление повстанцев, которое в декабре привело к свержению президента Башара Асада, положив конец 13-летней гражданской войне.

Однако боевые действия обострились, и местные жители и активисты обвинили правительственные войска в убийствах мирных жителей-друзов и проведении внесудебных казней.

Религия друзов — это ответвление шиитского ислама со своей уникальной идентичностью и убеждениями. Помимо Сирии, значительные общины друзов проживают в Ливане, Иордании, Израиле и на Голанских высотах.

Сирийские друзы и другие меньшинства с подозрением относятся к аш-Шараа с момента его прихода к власти из-за его джихадистского прошлого. Его исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" — бывшее крыло "Аль-Каиды" и до сих пор признана ООН террористической организацией, отмечает издание.

Их опасения усилились после нескольких смертоносных вспышек межконфессионального насилия, в том числе в мае между друзскими ополченцами, силами безопасности и союзными исламистскими боевиками, что также побудило Израиль к военному вмешательству.

В своей речи утром в четверг аш-Шараа подчеркнул, что друзы являются "неотъемлемой частью этой нации", и что он отвергает любые попытки втянуть их в руки того, что он назвал "внешней силой".

Аш-Шараа заявил, что правительственные войска, развернутые в Эс-Сувейде, "успешно восстановили стабильность и изгнали запрещенные группировки, несмотря на израильское вмешательство", которое, по его словам, привело к "значительному усложнению ситуации" и "масштабной эскалации".

"Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили свою жизнь преодолению трудностей и защите своего народа, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушения", - сказал он.

Ответственность за безопасность в Эс-Сувейде теперь будет передана религиозным старейшинам и некоторым местным фракциям, "исходя из высших национальных интересов", добавил он.

Аш-Шараа завершил свою речь обещанием, что правительство "стремится привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления и оскорбил наш друзский народ".

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил друзским гражданам страны, что израильские силы "действуют, чтобы спасти наших братьев-друзов и уничтожить банды режима".

Израильские военные заявили, что их авиация нанесла удары по штабу сирийской армии в Дамаске и военному объекту возле президентского дворца, а также по бронетехнике, направлявшейся в Эс-Сувейду, а также по огневым позициям и складам оружия на юге Сирии.

В Дамаске сообщают об израильском ударе по штабу сирийских военных на фоне боевых действий в Сувейде16.07.25, 15:53 • 2800 просмотров

"Мы действуем решительно, чтобы не допустить укрепления враждебных элементов за пределами границы, защитить граждан Государства Израиль и не допустить причинения вреда мирному друзскому населению", - заявил начальник штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир во время визита на Голанские высоты.

"Мы не позволим югу Сирии стать оплотом терроризма", - предупредил он.

Генерал также заявил, что "нет места для беспорядков у пограничного забора", после того как в среду сотни друзов пересекли хорошо укрепленную границу с Сирией.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами и "согласовали конкретные шаги, которые положат конец этой тревожной и ужасной ситуации".

"Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств, и мы полностью ожидаем этого", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Сирия
Биньямин Нетаньяху
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