В Дамаске сообщают об израильском ударе по штабу сирийских военных на фоне боевых действий в Сувейде

В Дамаске, по сообщениям, нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил, сообщает Al Jazeera, указывая, что это обостряет нестабильную обстановку на местах и является выполнением заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, как указано, "заявил в среду, что израильские военные нанесли удар по входу в штаб сирийских вооруженных сил в Дамаске".

Удары, как указано, произошли через несколько часов после заявлений Каца сирийскому правительству вывести войска из Сувайды, где в последние дни происходили ожесточенные столкновения с "боевиками друзского меньшинства" Сирии, которых Израиль рассматривает как потенциального союзника в Сирии и утверждает, что вмешивается для защиты.

В южном городе, главном центре друзской общины, возобновились ожесточенные бои после того, как прекращение огня, объявленное сирийским правительством во вторник, было быстро сорвано.

В репортажах из Дамаска корреспондент Al Jazeera, как указано, сообщил, что он был свидетелем двух атак беспилотников на штаб-квартиру Министерства обороны Сирии, одну перед входом в здание, а другую у задней стены. Беспилотники продолжали кружить над головой, и были слышны очереди, очевидно, из сирийских оборонных позиций, стрелявших по беспилотникам, пишет издание.

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