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Сирия будет добиваться вывода израильских войск с Голанских высот в рамках любого мирного соглашения - СМИ

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Сирия будет настаивать на выводе израильских войск с Голанских высот, независимо от будущих мирных соглашений. Израиль сомневается в согласии сирийского лидера Аш-Шараа на любое соглашение без этого вывода.

Сирия будет добиваться вывода израильских войск с Голанских высот в рамках любого мирного соглашения - СМИ

Сирия намерена потребовать от Ирана вывода израильских войск с Голанских высот. Дамаск обещает придерживаться такой позиции независимо от того, какое мирное соглашение удастся заключить двум государствам. Об этом сообщает Ynetnews, передает УНН.

Детали

Сирийские источники сообщают связанному с "Хезболлой" изданию, что хотя "Аш-Шараа" открыт к связям с Израилем, его сторонники предпочитают невоенное решение. Турция выступает против, опасаясь влияния Израиля и Саудовской Аравии в Сирии.

Израильские чиновники заявили, что существуют серьезные сомнения относительно того, согласится ли новый сирийский лидер Ахмад аш-Шараа на какое-либо мирное соглашение с Израилем, которое не предусматривает вывода войск с Голанских высот, которые Израиль захватил во время Шестидневной войны 1967 года, а позже аннексировал.

По словам официальных лиц, Соединенные Штаты были проинформированы о переговорах, которые сосредоточены не только на договоренностях по безопасности.

Признаки возможного мирного соглашения между Сирией и Израилем до конца 2025 года становятся все более реалистичными, что потенциально может ознаменовать исторический сдвиг в региональной дипломатии.

Министр стратегических вопросов Рон Дермер, близкий союзник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, имеющий тесные связи с администрацией Трампа, должен посетить Вашингтон позже в понедельник. Ожидается, что он обсудит ситуацию и потенциальное расширение Авраамских соглашений 2020 года.

Израиль нанес удары по Сирии в ответ на запуск ракет – СМИ04.06.25, 10:04 • 3648 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Израиль
Голанские высоты
Сирия
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Турция
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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