Озброєні бедуїни Сирії заявили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи

У Сирії озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи. Це сталося після більше ніж тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню, коли гуманітарні конвої почали надходити до постраждалого міста, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Зіткнення між ополченнями релігійної меншини друзи та сунітськими мусульманськими кланами забрали життя сотень людей і загрожували зруйнувати і без того крихкий післявоєнний перехідний період Сирії.

Ізраїль також завдав десятки авіаударів у провінції Свейда, де більшість становлять друзи, спрямованих проти урядових сил, які фактично стали на бік бедуїнів.

Зіткнення також призвели до серії цілеспрямованих сектантських нападів на громаду друзів, а потім до нападів помсти на бедуїнів.

Серія викрадень людей за принципом "око за око" спровокувала зіткнення в різних містах і селах провінції, які пізніше поширилися на місто. Урядові сили були передислоковані, щоб зупинити поновлення бойових дій, що спалахнули в четвер.

Тимчасовий президент Ахмад аш-Шараа намагався звернутися до громади друзів. Пізніше він закликав бедуїнів покинути місто, заявивши, що вони "не можуть замінити роль держави у вирішенні справ країни та відновленні безпеки".

Ми дякуємо бедуїнам за їхню героїчну позицію, але вимагаємо, щоб вони повністю дотримувалися припинення вогню та виконували накази держави – сказав він у зверненні, яке транслювалося в суботу.

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню

Десятки озброєних бійців бедуїнів разом з іншими кланами з усієї країни, які прийшли підтримати їх, залишалися на околиці міста та були оточені урядовими силами безпеки та військовою поліцією.

Вони звинувачують у зіткненнях угруповання друзів, які зберігають вірність духовному лідеру шейху Хікмату аль-Хіджрі, та звинувачують їх у заподіянні шкоди бедуїнським сім'ям.

Ми не підемо, доки він не здасть себе разом з тими, хто разом з ним намагався підбурити до заколоту. І лише тоді ми повернемося додому – сказав Associated Press Халед аль-Мохаммад.

Халед аль-Мохаммад прибув до південної провінції разом з іншими членами племені зі східної провінції Дейр-ез-Зор.

Відступ бедуїнів приніс певний спокій у регіон. Гуманітарні конвої вже вирушили в дорогу.

Сирійський Червоний Півмісяць заявив у неділю, що відправив 32 вантажівки, завантажені їжею, ліками, водою, паливом та іншою допомогою, після того, як бойові дії призвели до відключення електроенергії та нестачі електроенергії в провінції.

Доповнення

Сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.