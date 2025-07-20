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Озброєні бедуїни Сирії заявили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи, після тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню. Це дозволило гуманітарним конвоям почати надходити до постраждалого міста.

Озброєні бедуїни Сирії заявили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи

У Сирії озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи. Це сталося після більше ніж тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню, коли гуманітарні конвої почали надходити до постраждалого міста, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Зіткнення між ополченнями релігійної меншини друзи та сунітськими мусульманськими кланами забрали життя сотень людей і загрожували зруйнувати і без того крихкий післявоєнний перехідний період Сирії.

Ізраїль також завдав десятки авіаударів у провінції Свейда, де більшість становлять друзи, спрямованих проти урядових сил, які фактично стали на бік бедуїнів.

Зіткнення також призвели до серії цілеспрямованих сектантських нападів на громаду друзів, а потім до нападів помсти на бедуїнів.

Серія викрадень людей за принципом "око за око" спровокувала зіткнення в різних містах і селах провінції, які пізніше поширилися на місто. Урядові сили були передислоковані, щоб зупинити поновлення бойових дій, що спалахнули в четвер.

Тимчасовий президент Ахмад аш-Шараа намагався звернутися до громади друзів. Пізніше він закликав бедуїнів покинути місто, заявивши, що вони "не можуть замінити роль держави у вирішенні справ країни та відновленні безпеки".

Ми дякуємо бедуїнам за їхню героїчну позицію, але вимагаємо, щоб вони повністю дотримувалися припинення вогню та виконували накази держави

– сказав він у зверненні, яке транслювалося в суботу.

Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню 19.07.25, 03:50 • 3654 перегляди

Десятки озброєних бійців бедуїнів разом з іншими кланами з усієї країни, які прийшли підтримати їх, залишалися на околиці міста та були оточені урядовими силами безпеки та військовою поліцією.

Вони звинувачують у зіткненнях угруповання друзів, які зберігають вірність духовному лідеру шейху Хікмату аль-Хіджрі, та звинувачують їх у заподіянні шкоди бедуїнським сім'ям.

Ми не підемо, доки він не здасть себе разом з тими, хто разом з ним намагався підбурити до заколоту. І лише тоді ми повернемося додому

– сказав Associated Press Халед аль-Мохаммад.

Халед аль-Мохаммад прибув до південної провінції разом з іншими членами племені зі східної провінції Дейр-ез-Зор.

Відступ бедуїнів приніс певний спокій у регіон. Гуманітарні конвої вже вирушили в дорогу.

Сирійський Червоний Півмісяць заявив у неділю, що відправив 32 вантажівки, завантажені їжею, ліками, водою, паливом та іншою допомогою, після того, як бойові дії призвели до відключення електроенергії та нестачі електроенергії в провінції.

Доповнення

Сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Дамаск
Сирія
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