Озброєні бедуїни Сирії заявили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи
Київ • УНН
Озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи, після тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню. Це дозволило гуманітарним конвоям почати надходити до постраждалого міста.
У Сирії озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи. Це сталося після більше ніж тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню, коли гуманітарні конвої почали надходити до постраждалого міста, пише УНН з посиланням на AP.
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Зіткнення між ополченнями релігійної меншини друзи та сунітськими мусульманськими кланами забрали життя сотень людей і загрожували зруйнувати і без того крихкий післявоєнний перехідний період Сирії.
Ізраїль також завдав десятки авіаударів у провінції Свейда, де більшість становлять друзи, спрямованих проти урядових сил, які фактично стали на бік бедуїнів.
Зіткнення також призвели до серії цілеспрямованих сектантських нападів на громаду друзів, а потім до нападів помсти на бедуїнів.
Серія викрадень людей за принципом "око за око" спровокувала зіткнення в різних містах і селах провінції, які пізніше поширилися на місто. Урядові сили були передислоковані, щоб зупинити поновлення бойових дій, що спалахнули в четвер.
Тимчасовий президент Ахмад аш-Шараа намагався звернутися до громади друзів. Пізніше він закликав бедуїнів покинути місто, заявивши, що вони "не можуть замінити роль держави у вирішенні справ країни та відновленні безпеки".
Ми дякуємо бедуїнам за їхню героїчну позицію, але вимагаємо, щоб вони повністю дотримувалися припинення вогню та виконували накази держави
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню 19.07.25, 03:50 • 3654 перегляди
Десятки озброєних бійців бедуїнів разом з іншими кланами з усієї країни, які прийшли підтримати їх, залишалися на околиці міста та були оточені урядовими силами безпеки та військовою поліцією.
Вони звинувачують у зіткненнях угруповання друзів, які зберігають вірність духовному лідеру шейху Хікмату аль-Хіджрі, та звинувачують їх у заподіянні шкоди бедуїнським сім'ям.
Ми не підемо, доки він не здасть себе разом з тими, хто разом з ним намагався підбурити до заколоту. І лише тоді ми повернемося додому
Халед аль-Мохаммад прибув до південної провінції разом з іншими членами племені зі східної провінції Дейр-ез-Зор.
Відступ бедуїнів приніс певний спокій у регіон. Гуманітарні конвої вже вирушили в дорогу.
Сирійський Червоний Півмісяць заявив у неділю, що відправив 32 вантажівки, завантажені їжею, ліками, водою, паливом та іншою допомогою, після того, як бойові дії призвели до відключення електроенергії та нестачі електроенергії в провінції.
Доповнення
Сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.
Раніше тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.