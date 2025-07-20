Вооруженные бедуины Сирии заявили о выходе из города Сувейда, где большинство составляют друзы

В Сирии вооруженные бедуинские кланы объявили о выходе из города Сувейда, где большинство составляют друзы. Это произошло после более чем недели столкновений и заключенного при посредничестве США прекращения огня, когда гуманитарные конвои начали поступать в пострадавший город, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Столкновения между ополчениями религиозного меньшинства друзов и суннитскими мусульманскими кланами унесли жизни сотен людей и угрожали разрушить и без того хрупкий послевоенный переходный период Сирии.

Израиль также нанес десятки авиаударов в провинции Сувейда, где большинство составляют друзы, направленных против правительственных сил, которые фактически встали на сторону бедуинов.

Столкновения также привели к серии целенаправленных сектантских нападений на общину друзов, а затем к нападениям мести на бедуинов.

Серия похищений людей по принципу "око за око" спровоцировала столкновения в разных городах и селах провинции, которые позже распространились на город. Правительственные силы были передислоцированы, чтобы остановить возобновление боевых действий, вспыхнувших в четверг.

Временный президент Ахмад аш-Шараа пытался обратиться к общине друзов. Позже он призвал бедуинов покинуть город, заявив, что они "не могут заменить роль государства в решении дел страны и восстановлении безопасности".

Мы благодарим бедуинов за их героическую позицию, но требуем, чтобы они полностью соблюдали прекращение огня и выполняли приказы государства – сказал он в обращении, которое транслировалось в субботу.

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Десятки вооруженных бойцов бедуинов вместе с другими кланами со всей страны, которые пришли поддержать их, оставались на окраине города и были окружены правительственными силами безопасности и военной полицией.

Они обвиняют в столкновениях группировки друзов, которые сохраняют верность духовному лидеру шейху Хикмату аль-Хиджри, и обвиняют их в причинении вреда бедуинским семьям.

Мы не уйдем, пока он не сдаст себя вместе с теми, кто вместе с ним пытался подстрекать к мятежу. И только тогда мы вернемся домой – сказал Associated Press Халед аль-Мохаммад.

Халед аль-Мохаммад прибыл в южную провинцию вместе с другими членами племени из восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Отступление бедуинов принесло некоторое спокойствие в регион. Гуманитарные конвои уже отправились в путь.

Сирийский Красный Полумесяц заявил в воскресенье, что отправил 32 грузовика, загруженные едой, лекарствами, водой, топливом и другой помощью, после того, как боевые действия привели к отключению электроэнергии и нехватке электроэнергии в провинции.

Дополнение

Сирийские силы безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда для защиты населения и прекращения хаоса. Это происходит после межконфессионального насилия, что привело к гибели более 700 человек.

Ранее временный исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о приоритете защиты друзской общины после сообщений о выводе войск из Эс-Сувейды. Это произошло после израильских авиаударов по Дамаску и на фоне межконфессиональных столкновений на юге страны.