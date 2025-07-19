Сирійські сили безпеки розпочали розгортання в Ес-Сувейді після загибелі 700 людей
Київ • УНН
Сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.
Сирійські сили безпеки розпочали розгортання у провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії з переважно друзським населенням, де внаслідок міжконфесійного насильства загинуло понад 700 осіб, повідомило у суботу Міністерство внутрішніх справ Сирії, пише УНН з посиланням на AFP.
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"Сили внутрішньої безпеки почали розгортання в провінції Ес-Сувейда... з метою захисту мирного населення та припинення хаосу", - заявив у своїй заяві в Telegram представник міністерства Нуреддін аль-Баба.
Тим часом, за даними спостерігачів, кількість загиблих внаслідок насильства на півдні Сирії зросла до 718.
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Раніше тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.