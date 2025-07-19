Сирийские силы безопасности начали развертывание в Эс-Сувейде после гибели 700 человек
Киев • УНН
Сирийские силы безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда для защиты населения и прекращения хаоса. Это происходит после межконфессионального насилия, которое привело к гибели более 700 человек.
Сирийские силы безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии с преимущественно друзским населением, где в результате межконфессионального насилия погибло более 700 человек, сообщило в субботу Министерство внутренних дел Сирии, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
"Силы внутренней безопасности начали развертывание в провинции Эс-Сувейда... с целью защиты мирного населения и прекращения хаоса", - заявил в своем заявлении в Telegram представитель министерства Нуреддин аль-Баба.
Тем временем, по данным наблюдателей, число погибших в результате насилия на юге Сирии возросло до 718.
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Напомним
Ранее временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о приоритете защиты друзской общины после сообщений о выводе войск из Эс-Сувейды. Это произошло после израильских авиаударов по Дамаску и на фоне межконфессиональных столкновений на юге страны.