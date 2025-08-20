$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
08:52 • 1840 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 24325 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 15565 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 18225 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 20796 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 125933 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 110778 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 103921 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38193 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100728 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир'я - Вloomberg

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Парижі відбулася зустріч представників Сирії та Ізраїлю за посередництва США для зменшення напруженості. Обговорювалися перемир'я в Сувейді, стабілізація південної Сирії та відновлення договору 1974 року.

Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир’я - Вloomberg

У Парижі відбулася зустріч між главою МЗС Сирії Асаадом аль-Шайбані та міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером, найближчим радником прем’єра Нетаньягу. Переговори відбулися за посередництва США і були спрямовані на зменшення напруженості після міжконфесійних сутичок у Сирії та авіаударів Ізраїлю.

Про це інформує Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого місяця в провінції Сувейда спалахнули криваві зіткнення між друзами та бедуїнськими племенами.

Замість нейтралізації протистояння, урядові сили президента Ахмеда аш-Шараа – вихідця із сунітської більшості та колишнього командира "Аль-Каїди" – фактично стали на бік бедуїнів. Це призвело до масових жертв, про які повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини.

У відповідь ізраїльські ВПС завдали ударів по Сувейді та навіть по Дамаску, реагуючи на заклики друзів про допомогу.

Про що домовлялися в Парижі

За даними сирійського агентства SANA, обговорювалися:нестійке перемир’я у Сувейді,стабілізація південної Сирії,можливе відновлення дії договору 1974 року про розмежування, який створив буферну зону на Голанських висотах.

Ізраїль після повалення Башара Асада торік зайняв частину зони, яку мали патрулювати сили ООН, пояснюючи це "необхідністю гарантувати безпеку кордонів". Сирія ж вважає такі дії незаконним втручанням у внутрішні справи країни.

Друзький фактор

Паралельно в Парижі духовний лідер друзів в Ізраїлі шейх Мувафак Тариф зустрівся з американським посланцем у Сирії Томом Барраком. Він закликав США домогтися повного виконання перемир’я та відкриття гуманітарного коридору в Сувейду, де гостро бракує води, електроенергії та палива.

Переговори стали першою відкритою спробою діалогу між новим сирійським керівництвом та Ізраїлем після усунення Асада. Однак аналітики застерігають: недовіра між сторонами та участь колишніх радикалів у сирійській владі роблять домовленості вкрай хиткими.

Нагадаємо

У липні озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи, після тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню. Це дозволило гуманітарним конвоям почати надходити до постраждалого міста.

Раніше сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.

Степан Гафтко

Новини Світу
Bloomberg News
Ізраїль
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дамаск
Башар аль-Асад
Голанські висоти
Сирія
Париж
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки