Париж став майданчиком для переговорів Сирії та Ізраїлю: обговорюють перемир’я - Вloomberg

У Парижі відбулася зустріч між главою МЗС Сирії Асаадом аль-Шайбані та міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером, найближчим радником прем’єра Нетаньягу. Переговори відбулися за посередництва США і були спрямовані на зменшення напруженості після міжконфесійних сутичок у Сирії та авіаударів Ізраїлю.

Про це інформує Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого місяця в провінції Сувейда спалахнули криваві зіткнення між друзами та бедуїнськими племенами.

Замість нейтралізації протистояння, урядові сили президента Ахмеда аш-Шараа – вихідця із сунітської більшості та колишнього командира "Аль-Каїди" – фактично стали на бік бедуїнів. Це призвело до масових жертв, про які повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини.

У відповідь ізраїльські ВПС завдали ударів по Сувейді та навіть по Дамаску, реагуючи на заклики друзів про допомогу.

Про що домовлялися в Парижі

За даними сирійського агентства SANA, обговорювалися:нестійке перемир’я у Сувейді,стабілізація південної Сирії,можливе відновлення дії договору 1974 року про розмежування, який створив буферну зону на Голанських висотах.

Ізраїль після повалення Башара Асада торік зайняв частину зони, яку мали патрулювати сили ООН, пояснюючи це "необхідністю гарантувати безпеку кордонів". Сирія ж вважає такі дії незаконним втручанням у внутрішні справи країни.

Друзький фактор

Паралельно в Парижі духовний лідер друзів в Ізраїлі шейх Мувафак Тариф зустрівся з американським посланцем у Сирії Томом Барраком. Він закликав США домогтися повного виконання перемир’я та відкриття гуманітарного коридору в Сувейду, де гостро бракує води, електроенергії та палива.

Переговори стали першою відкритою спробою діалогу між новим сирійським керівництвом та Ізраїлем після усунення Асада. Однак аналітики застерігають: недовіра між сторонами та участь колишніх радикалів у сирійській владі роблять домовленості вкрай хиткими.

Нагадаємо

У липні озброєні бедуїнські клани оголосили про вихід з міста Свейда, де більшість становлять друзи, після тижня зіткнень та укладеного за посередництва США припинення вогню. Це дозволило гуманітарним конвоям почати надходити до постраждалого міста.

Раніше сирійські сили безпеки розпочали розгортання в провінції Ес-Сувейда для захисту населення та припинення хаосу. Це відбувається після міжконфесійного насильства, що призвело до загибелі понад 700 осіб.

Тимчасовий виконувач обов'язків президента Сирії Ахмед аш-Шараа заявив про пріоритет захисту друзької громади після повідомлень про виведення військ з Ес-Сувейди. Це сталося після ізраїльських авіаударів по Дамаску та на тлі міжконфесійних зіткнень на півдні країни.