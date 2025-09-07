$41.350.00
"Останнє попередження": Трамп пригрозив ХАМАС та закликав звільнити усіх заручників

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент США Дональд Трамп застеріг ХАМАС від наслідків у разі відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників та припинення війни. Ізраїль вже погодився на ці умови, і Трамп наголосив, що це його останнє попередження.

"Останнє попередження": Трамп пригрозив ХАМАС та закликав звільнити усіх заручників

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг ХАМАС від наслідків у разі відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників і припинення війни. Про це інформує УНН з посиланням на заяву президента в Truth Social.  

Деталі

Глава Білого дому наголосив, що всі сторони зацікавлені у звільненні заручників і припиненні війни.

За словами Дональда Трампа, Ізраїль уже прийняв його умови.

Усі хочуть, щоб заручники повернулися вдома. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час і ХАМАСу їх прийняти

- йдеться у дописі.

Президент США попередив організацію про можливі наслідки у разі відмови і підкреслив, що це останнє попередження.

"Я попередив ХАМАС про наслідки відмови. Це моє останнє попередження, іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання", - написав Дональд Трамп.

Нагадаємо

США, Катар та Єгипет планують представити комплексну угоду про припинення вогню в Секторі Гази, звільнення заручників та формування нової адміністрації. Ізраїль готовий відмовитися від наступу на Газу в обмін на реальну угоду.

Віта Зеленецька

