"Останнє попередження": Трамп пригрозив ХАМАС та закликав звільнити усіх заручників
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп застеріг ХАМАС від наслідків у разі відмови прийняти його умови щодо звільнення заручників та припинення війни. Ізраїль вже погодився на ці умови, і Трамп наголосив, що це його останнє попередження.
Деталі
Глава Білого дому наголосив, що всі сторони зацікавлені у звільненні заручників і припиненні війни.
За словами Дональда Трампа, Ізраїль уже прийняв його умови.
Усі хочуть, щоб заручники повернулися вдома. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час і ХАМАСу їх прийняти
Президент США попередив організацію про можливі наслідки у разі відмови і підкреслив, що це останнє попередження.
"Я попередив ХАМАС про наслідки відмови. Це моє останнє попередження, іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання", - написав Дональд Трамп.
Нагадаємо
США, Катар та Єгипет планують представити комплексну угоду про припинення вогню в Секторі Гази, звільнення заручників та формування нової адміністрації. Ізраїль готовий відмовитися від наступу на Газу в обмін на реальну угоду.
