США, Катар та Єгипет готують угоду про припинення вогню в Газі
Київ • УНН
США, Катар та Єгипет планують представити комплексну угоду про припинення вогню в Секторі Гази, звільнення заручників та формування нової адміністрації. Ізраїль готовий відмовитися від наступу на Газу в обмін на реальну угоду.
Наступного тижня США, Катар і Єгипет планують представити комплексну угоду, що передбачатиме повне припинення вогню в Секторі Гази, звільнення всіх заручників та формування нової адміністрації замість "ХАМАС". Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times of Israel.
Деталі
Джерело близьке до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявило, що Ізраїль готовий відмовитися від запланованого наступу на місто Газа в обмін на "реальну угоду". Вона повинна покласти край війні та забезпечити звільнення заручників. Водночас співрозмовник повідомив, що наразі конкретної пропозиції від посередників не існує.
Уряд Нетаньяху раніше заявив, що більше не розглядатиме часткові угоди.
Напередодні угрупування "ХАМАС" оприлюднило заяву в якій оголосили про готовність погодитися на будь-яку угоду, яка покладе край війні. Серед умов "Хамасу" – повне виведення ізраїльських військ із сектора, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та низка інших вимог.
Нагадаємо
Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про перемир'я, назвавши її "маніпуляцією". Тель-Авів вимагає звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС.
