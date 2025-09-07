$41.350.00
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
США, Катар та Єгипет готують угоду про припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

США, Катар та Єгипет планують представити комплексну угоду про припинення вогню в Секторі Гази, звільнення заручників та формування нової адміністрації. Ізраїль готовий відмовитися від наступу на Газу в обмін на реальну угоду.

США, Катар та Єгипет готують угоду про припинення вогню в Газі

Наступного тижня США, Катар і Єгипет планують представити комплексну угоду, що передбачатиме повне припинення вогню в Секторі Гази, звільнення всіх заручників та формування нової адміністрації замість "ХАМАС". Про це інформує УНН з посиланням на видання The Times of Israel.

Деталі

Джерело близьке до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявило, що Ізраїль готовий відмовитися від запланованого наступу на місто Газа в обмін на "реальну угоду". Вона повинна покласти край війні та забезпечити звільнення заручників. Водночас співрозмовник повідомив, що наразі конкретної пропозиції від посередників не існує.

Уряд Нетаньяху раніше заявив, що більше не розглядатиме часткові угоди.

Напередодні угрупування "ХАМАС" оприлюднило заяву в якій оголосили про готовність погодитися на будь-яку угоду, яка покладе край війні. Серед умов "Хамасу" – повне виведення ізраїльських військ із сектора, безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та низка інших вимог.

Нагадаємо

Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про перемир'я, назвавши її "маніпуляцією". Тель-Авів вимагає звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС.

Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази 06.09.25, 10:31 • 3106 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа