США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе
Киев • УНН
США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, освобождении заложников и формировании новой администрации. Израиль готов отказаться от наступления на Газу в обмен на реальное соглашение.
На следующей неделе США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в Секторе Газа, освобождение всех заложников и формирование новой администрации вместо "ХАМАС". Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Times of Israel.
Детали
Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил, что Израиль готов отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на "реальное соглашение". Оно должно положить конец войне и обеспечить освобождение заложников. В то же время собеседник сообщил, что пока конкретного предложения от посредников не существует.
Правительство Нетаньяху ранее заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.
Накануне группировка "ХАМАС" обнародовала заявление, в котором объявила о готовности согласиться на любое соглашение, которое положит конец войне. Среди условий "Хамаса" – полный вывод израильских войск из сектора, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и ряд других требований.
Напомним
Израиль отклонил предложение ХАМАС о перемирии, назвав его "манипуляцией". Тель-Авив требует освобождения всех заложников и разоружения ХАМАС.
Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы06.09.25, 10:31 • 3108 просмотров