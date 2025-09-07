США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе

На следующей неделе США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в Секторе Газа, освобождение всех заложников и формирование новой администрации вместо "ХАМАС". Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Times of Israel.

Детали

Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил, что Израиль готов отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на "реальное соглашение". Оно должно положить конец войне и обеспечить освобождение заложников. В то же время собеседник сообщил, что пока конкретного предложения от посредников не существует.

Правительство Нетаньяху ранее заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Накануне группировка "ХАМАС" обнародовала заявление, в котором объявила о готовности согласиться на любое соглашение, которое положит конец войне. Среди условий "Хамаса" – полный вывод израильских войск из сектора, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и ряд других требований.

Напомним

Израиль отклонил предложение ХАМАС о перемирии, назвав его "манипуляцией". Тель-Авив требует освобождения всех заложников и разоружения ХАМАС.

Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы