США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе

6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе

Киев • УНН

 88 просмотра

США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, освобождении заложников и формировании новой администрации. Израиль готов отказаться от наступления на Газу в обмен на реальное соглашение.

США, Катар и Египет готовят соглашение о прекращении огня в Газе

На следующей неделе США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в Секторе Газа, освобождение всех заложников и формирование новой администрации вместо "ХАМАС". Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Times of Israel.

Детали

Источник, близкий к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявил, что Израиль готов отказаться от запланированного наступления на город Газа в обмен на "реальное соглашение". Оно должно положить конец войне и обеспечить освобождение заложников. В то же время собеседник сообщил, что пока конкретного предложения от посредников не существует.

Правительство Нетаньяху ранее заявило, что больше не будет рассматривать частичные соглашения.

Накануне группировка "ХАМАС" обнародовала заявление, в котором объявила о готовности согласиться на любое соглашение, которое положит конец войне. Среди условий "Хамаса" – полный вывод израильских войск из сектора, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и ряд других требований.

Напомним

Израиль отклонил предложение ХАМАС о перемирии, назвав его "манипуляцией". Тель-Авив требует освобождения всех заложников и разоружения ХАМАС.

Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы

Вита Зеленецкая

Израиль
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа