Ізраїль залишається непохитним: лише звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про перемир'я, назвавши її «маніпуляцією». Тель-Авів вимагає звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС.

Ізраїль залишається непохитним: лише звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС

Ісламістське угрупування "ХАМАС" пропонує Тель-Авіву перемир'я. Але "всеохоплююча угода" щодо припинення вогню у війні в Газі поки має розбіжності у трактуванні з боку ворогуючих сторін. Зокрема в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заяви "ХАМАС" оцінили лише як "подальші маніпуляції". Передає УНН із посиланням на ORF.

Деталі

Ісламістська терористична організація ХАМАС заявила про готовність "укласти всеохоплюючу угоду" з Ізраїлем, підкресливши, що все ще очікує відповіді Ізраїлю з урахуванням пропозиції міжнародних посередників.

Але Тель-Авів має чіткі зауваження - для угоди необхідно звільнення всіх заручників та роззброєння  бойового формування "ХАМАС". Ізраїль одразу відхилив Поточна заява ісламістського руху не відповідає очікуанням уряду Нетаньягу.

З точки зору Міністерство оборони Ізраїлю, нещодавні заяви ХАМАС - "порожні слова". Сам прем'єр-міністр Ізраїлю заявив в інтерв'ю ЗМІ, що заява ХАМАС була лише "подальшими маніпуляціями" з боку терористичної організації.

Бойові дії "негайно завершаться", але за умов, затверджених ізраїльським кабінетом міністрів, вважають у Тель-Авіві.

Доповнення

Але у Газі вкрай драматична реальність, пишуть різні ЗМІ, зокрема Il Giornale d'Italia. Особливо - для цивільного населення. Для палестинської адміністрації є важливим припинення військових операцій. З точки зору місцевих жителів, - бажано виведення ізраїльської армії, і необхідно - відкриття переправ для товарів першої необхідності, а також негайний початок реконструкції. Чи узгодять сторони політично-дипломатичний план у найближчий час, замість продовження конфлікту, наразі складно прогнозувати. 

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо виступає проти анексії Ізраїлем територій Західного берега

Ізраїль продовжує масштабну військову операцію проти ХАМАС.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Марко Рубіо
Ізраїль
Міністерство оборони Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Тель-Авів