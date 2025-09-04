Ізраїль залишається непохитним: лише звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС
Київ • УНН
Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про перемир'я, назвавши її «маніпуляцією». Тель-Авів вимагає звільнення всіх заручників та роззброєння ХАМАС.
Ісламістське угрупування "ХАМАС" пропонує Тель-Авіву перемир'я. Але "всеохоплююча угода" щодо припинення вогню у війні в Газі поки має розбіжності у трактуванні з боку ворогуючих сторін. Зокрема в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заяви "ХАМАС" оцінили лише як "подальші маніпуляції". Передає УНН із посиланням на ORF.
Деталі
Ісламістська терористична організація ХАМАС заявила про готовність "укласти всеохоплюючу угоду" з Ізраїлем, підкресливши, що все ще очікує відповіді Ізраїлю з урахуванням пропозиції міжнародних посередників.
Але Тель-Авів має чіткі зауваження - для угоди необхідно звільнення всіх заручників та роззброєння бойового формування "ХАМАС". Ізраїль одразу відхилив Поточна заява ісламістського руху не відповідає очікуанням уряду Нетаньягу.
З точки зору Міністерство оборони Ізраїлю, нещодавні заяви ХАМАС - "порожні слова". Сам прем'єр-міністр Ізраїлю заявив в інтерв'ю ЗМІ, що заява ХАМАС була лише "подальшими маніпуляціями" з боку терористичної організації.
Бойові дії "негайно завершаться", але за умов, затверджених ізраїльським кабінетом міністрів, вважають у Тель-Авіві.
Доповнення
Але у Газі вкрай драматична реальність, пишуть різні ЗМІ, зокрема Il Giornale d'Italia. Особливо - для цивільного населення. Для палестинської адміністрації є важливим припинення військових операцій. З точки зору місцевих жителів, - бажано виведення ізраїльської армії, і необхідно - відкриття переправ для товарів першої необхідності, а також негайний початок реконструкції. Чи узгодять сторони політично-дипломатичний план у найближчий час, замість продовження конфлікту, наразі складно прогнозувати.
