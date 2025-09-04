Израиль остается непоколебимым: только освобождение всех заложников и разоружение ХАМАС

Исламистская группировка "ХАМАС" предлагает Тель-Авиву перемирие. Но "всеобъемлющее соглашение" о прекращении огня в войне в Газе пока имеет разногласия в трактовке со стороны враждующих сторон. В частности, в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявления "ХАМАС" оценили лишь как "дальнейшие манипуляции". Передает УНН со ссылкой на ORF.

Детали

Исламистская террористическая организация ХАМАС заявила о готовности "заключить всеобъемлющее соглашение" с Израилем, подчеркнув, что все еще ожидает ответа Израиля с учетом предложения международных посредников.

Но у Тель-Авива есть четкие замечания - для соглашения необходимо освобождение всех заложников и разоружение боевого формирования "ХАМАС". Израиль сразу отклонил. Текущее заявление исламистского движения не соответствует ожиданиям правительства Нетаньяху.

С точки зрения Министерства обороны Израиля, недавние заявления ХАМАС - "пустые слова". Сам премьер-министр Израиля заявил в интервью СМИ, что заявление ХАМАС было лишь "дальнейшими манипуляциями" со стороны террористической организации.

Боевые действия "немедленно завершатся", но на условиях, утвержденных израильским кабинетом министров, считают в Тель-Авиве.

Дополнение

Но в Газе крайне драматическая реальность, пишут различные СМИ, в частности Il Giornale d'Italia. Особенно - для гражданского населения. Для палестинской администрации важно прекращение военных операций. С точки зрения местных жителей, - желательно вывод израильской армии, и необходимо - открытие переправ для товаров первой необходимости, а также немедленное начало реконструкции. Согласуют ли стороны политико-дипломатический план в ближайшее время, вместо продолжения конфликта, пока сложно прогнозировать.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио выступает против аннексии Израилем территорий Западного берега.

Израиль продолжает масштабную военную операцию против ХАМАС.