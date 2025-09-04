Держсекретар США не заперечує анексію Ізраїлем територій Західного берега - Axios

$41.360.01
3 вересня, 17:28 • 18012 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 29655 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 24145 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 24250 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 44527 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 23277 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 24663 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22765 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24799 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47670 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 258491 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 249783 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 246681 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 240775 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні23:48 • 2436 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 15877 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 44527 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 33741 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 47670 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 44406 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марселу Ребелу де Соза
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Париж
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 3212 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 8390 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 20253 вересня, 13:20 • 12418 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 29689 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 42715 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
TikTok

Держсекретар США не заперечує анексію Ізраїлем територій Західного берега - Axios

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявив, що не виступає проти анексії Ізраїлем територій Західного берега. Адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому кроку.

Держсекретар США не заперечує анексію Ізраїлем територій Західного берега - Axios

Державний секретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявив, що не виступає проти можливої анексії Ізраїлем територій Західного берега. Про це пише УНН із посиланням на допис ізраїльського журналіста Барака Равіда у соцмережах.

Двоє ізраїльських чиновників стверджують, що державний секретар Марко Рубіо на приватних зустрічах дав зрозуміти, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не стоятиме на цьому шляху

- йдеться у повідомленні журналіста.

За його даними, адміністрація Дональда Трампа не перешкоджатиме такому кроку з боку Ізраїлю.

Водночас Равід також заявив, що Об’єднані Арабські Емірати попередили Білий дім про те, що можливі анексії можуть поставити під загрозу Авраамські угоди.

Нагадаємо

Міністр фінансів Бецалель Смотрич нещодавно повідомив, що уряд Ізраїлю затвердив реалізацію плану будівництва поселення E1 на Західному березі. Проєкт передбачає спорудження близько 3 400 житлових одиниць у районі, що розділить Західний берег і фактично відріже його від Східного Єрусалима.

Армія Ізраїлю скасовує тактичну паузу у Газі і оголошує місто "небезпечною зоною бойових дій"29.08.25, 15:02 • 2660 переглядiв

Вероніка Марченко

Марко Рубіо
Ізраїль
Дональд Трамп