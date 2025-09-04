Держсекретар США не заперечує анексію Ізраїлем територій Західного берега - Axios
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявив, що не виступає проти анексії Ізраїлем територій Західного берега. Адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому кроку.
Державний секретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявив, що не виступає проти можливої анексії Ізраїлем територій Західного берега. Про це пише УНН із посиланням на допис ізраїльського журналіста Барака Равіда у соцмережах.
Двоє ізраїльських чиновників стверджують, що державний секретар Марко Рубіо на приватних зустрічах дав зрозуміти, що він не проти анексії Західного берега, і адміністрація Трампа не стоятиме на цьому шляху
За його даними, адміністрація Дональда Трампа не перешкоджатиме такому кроку з боку Ізраїлю.
Водночас Равід також заявив, що Об’єднані Арабські Емірати попередили Білий дім про те, що можливі анексії можуть поставити під загрозу Авраамські угоди.
Нагадаємо
Міністр фінансів Бецалель Смотрич нещодавно повідомив, що уряд Ізраїлю затвердив реалізацію плану будівництва поселення E1 на Західному березі. Проєкт передбачає спорудження близько 3 400 житлових одиниць у районі, що розділить Західний берег і фактично відріже його від Східного Єрусалима.
