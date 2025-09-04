Госсекретарь США не отрицает аннексию Израилем территорий Западного берега

Госсекретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявил, что не выступает против аннексии Израилем территорий Западного берега. Администрация Трампа не будет препятствовать этому шагу.

Государственный секретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявил, что не выступает против возможной аннексии Израилем территорий Западного берега. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение израильского журналиста Барака Равида в соцсетях. Двое израильских чиновников утверждают, что государственный секретарь Марко Рубио на частных встречах дал понять, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет стоять на этом пути - говорится в сообщении. По его данным, администрация Дональда Трампа не будет препятствовать такому шагу со стороны Израиля. В то же время он также заявил, что Объединенные Арабские Эмираты предупредили Белый дом о том, что возможные аннексии могут поставить под угрозу Авраамские соглашения. Напомним Министр финансов Бецалель Смотрич недавно сообщил, что правительство Израиля утвердило реализацию плана строительства поселения E1 на Западном берегу. Проект предусматривает сооружение около 3 400 жилых единиц в районе, который разделит Западный берег и фактически отрежет его от Восточного Иерусалима. Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»