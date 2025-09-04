$41.360.01
3 сентября, 17:28 • 18257 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 29995 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 24297 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 24387 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 44732 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 23321 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24695 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22774 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24814 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 47758 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 15972 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 44729 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 33833 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 47756 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 44486 просмотра
Госсекретарь США не отрицает аннексию Израилем территорий Западного берега

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявил, что не выступает против аннексии Израилем территорий Западного берега. Администрация Трампа не будет препятствовать этому шагу.

Госсекретарь США не отрицает аннексию Израилем территорий Западного берега

Государственный секретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявил, что не выступает против возможной аннексии Израилем территорий Западного берега. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение израильского журналиста Барака Равида в соцсетях.

Двое израильских чиновников утверждают, что государственный секретарь Марко Рубио на частных встречах дал понять, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет стоять на этом пути

- говорится в сообщении.

По его данным, администрация Дональда Трампа не будет препятствовать такому шагу со стороны Израиля.

В то же время он также заявил, что Объединенные Арабские Эмираты предупредили Белый дом о том, что возможные аннексии могут поставить под угрозу Авраамские соглашения.

Напомним

Министр финансов Бецалель Смотрич недавно сообщил, что правительство Израиля утвердило реализацию плана строительства поселения E1 на Западном берегу. Проект предусматривает сооружение около 3 400 жилых единиц в районе, который разделит Западный берег и фактически отрежет его от Восточного Иерусалима.

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Израиль
Дональд Трамп