Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 20782 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 34471 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 53060 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 67741 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 99472 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 82921 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52673 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56780 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 78781 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Последнее предупреждение": Трамп пригрозил ХАМАС и призвал освободить всех заложников

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент США Дональд Трамп предостерег ХАМАС от последствий в случае отказа принять его условия по освобождению заложников и прекращению войны. Израиль уже согласился на эти условия, и Трамп подчеркнул, что это его последнее предупреждение.

"Последнее предупреждение": Трамп пригрозил ХАМАС и призвал освободить всех заложников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предостерег ХАМАС от последствий в случае отказа принять его условия по освобождению заложников и прекращению войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление президента в Truth Social.  

Детали

Глава Белого дома подчеркнул, что все стороны заинтересованы в освобождении заложников и прекращении войны.

По словам Дональда Трампа, Израиль уже принял его условия.

Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАСу их принять

- говорится в сообщении.

Президент США предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал Дональд Трамп.

Напомним

США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, освобождении заложников и формировании новой администрации. Израиль готов отказаться от наступления на Газу в обмен на реальное соглашение.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Катар
Соединённые Штаты
Египет