"Последнее предупреждение": Трамп пригрозил ХАМАС и призвал освободить всех заложников
Киев • УНН
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предостерег ХАМАС от последствий в случае отказа принять его условия по освобождению заложников и прекращению войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление президента в Truth Social.
Детали
Глава Белого дома подчеркнул, что все стороны заинтересованы в освобождении заложников и прекращении войны.
По словам Дональда Трампа, Израиль уже принял его условия.
Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАСу их принять
Президент США предупредил организацию о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.
"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал Дональд Трамп.
Напомним
США, Катар и Египет планируют представить комплексное соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, освобождении заложников и формировании новой администрации. Израиль готов отказаться от наступления на Газу в обмен на реальное соглашение.
