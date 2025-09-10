$41.250.03
19:32 • 5374 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 12510 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 20357 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 14089 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 42155 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 71282 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59985 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36409 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30260 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29332 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
публикации
Эксклюзивы
Трамп заявил, что не принимал решения об ударе Израиля по Катару

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Дональд Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по Дохе принял Нетаньяху, а не он. США предупредили Катар об ударе, но было поздно.

Трамп заявил, что не принимал решения об ударе Израиля по Катару

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не он, а Нетаньяху принял решение о нанесении Израилем удара по Дохе. На своей странице в соцсети Truth Social американский президент подтвердил информацию, которую ранее объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США предупредили Катар об ударе, но к тому времени уже было поздно, передает УНН.

Детали

Глава Белого дома подчеркнул, что решение об ударе принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а сам Дональд Трамп считает, что такие атаки не способствуют достижению целей США или Израиля.

Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень переживаю из-за места нападения. ( ... ) Я также разговаривал с Эмиром и Премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу к нашей стране. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле

- говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 9 сентября ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Израильская служба безопасности) совершили точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в Катаре.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что Президент США Дональд Трамп приказал своему специальному посланнику Стиву Виткоффу сообщить Катару о предстоящем нападении Израиля на ХАМАС в Дохе, когда он узнал об этом от американских военных.

"Последнее предупреждение": Трамп пригрозил ХАМАС и призвал освободить всех заложников07.09.25, 22:07 • 3771 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты