Трамп заявил, что не принимал решения об ударе Израиля по Катару
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по Дохе принял Нетаньяху, а не он. США предупредили Катар об ударе, но было поздно.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не он, а Нетаньяху принял решение о нанесении Израилем удара по Дохе. На своей странице в соцсети Truth Social американский президент подтвердил информацию, которую ранее объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт о том, что США предупредили Катар об ударе, но к тому времени уже было поздно, передает УНН.
Детали
Глава Белого дома подчеркнул, что решение об ударе принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а сам Дональд Трамп считает, что такие атаки не способствуют достижению целей США или Израиля.
Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень переживаю из-за места нападения. ( ... ) Я также разговаривал с Эмиром и Премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу к нашей стране. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле
Напомним, во вторник, 9 сентября ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и ШАБАК (Израильская служба безопасности) совершили точечный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в Катаре.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам, что Президент США Дональд Трамп приказал своему специальному посланнику Стиву Виткоффу сообщить Катару о предстоящем нападении Израиля на ХАМАС в Дохе, когда он узнал об этом от американских военных.
